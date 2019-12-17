返鄉投2020台商盼開「加班機」　陸委會：目前仍有很多機位

▲中國國際航空班機。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

2020大選鄰近，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會昨（16日）晚發聲明疾呼，明年1月8到10日，上海等地機場返台航班出現一票難求情況，希望「延長2020年春節加班機執行時間。」對此，陸委會指出，因陸客大幅減少及淡季因素，目前仍有很多機位，台商若有機位需求，也可透過海基會窗口提供名單予以協助。

針對台企聯的再次呼籲，陸委會今（17日）下午在經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，做出回應，表示「實施春節加班機是為了保障及滿足兩岸民眾在春節期間返鄉過節之旅運需求，有關2020年兩岸春節加班機相關事宜，目前仍在聯繫中，我方正等待陸方正式回覆。」

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會進一步表示，「至於春節加班機以外的需求」，因陸客大幅減少及淡季因素，目前仍有很多機位；海基會已建立聯繫窗口。台商有機位需求，都可以透過該窗口提供人員名單，民航局會協調國籍航空公司滿足台商需求。

據了解，今年春節為1月25日，按照過往兩岸相關協議規定，特定節日加班機時間範圍為14日，往前推洽為1月11日大選投票日；大陸民航網站上月曾報導稱，大陸民航業務技術人員多次就適當延長明年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，但台灣民航主管方面已明確拒絕。

台企聯在昨晚的聲明內容中指出，我會今年9月以來應廣大台商和鄉親所請，多次向兩岸民航主管部門提出呼籲。其中，「獲得大陸民航主管部門積極回應，但遺憾的是，台民航主管部門卻一再拒絕。」

台企聯表示，近日，大陸許多地方的台協台胞反映，明年1月8到10日，上海等地繁忙機場返台航班已出現一票難求的情況，因此，我們再次緊急呼籲台灣民航主管部門充分考慮廣大台胞合情合理的訴求，盡快就延長兩岸春節加班機執行時間做出明確安排，讓我們能夠順利回家。

有兩岸民航業內人士指出，在去年陸客來台自由行受限後，已影響台灣航空公司載運量2成左右，陸籍航空公司更因自由行陸客銳減、團客也連帶下降，影響人次將近五成，「照理來說，運量會是足夠的」。但他也提到，一般而言，加班機的票價，會比正常航班更為便宜，「對想返台投票的人來說，成本就會比較低，意願也會更高。」

目前，台企聯已經與大陸國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司爭取，以現有運力，提供大陸台商、台灣民眾一次往返機票和綁定2020年春節的兩次往返套票，以上海為例，若在2020大選、春節時段兩次往返兩岸，總票價為3600元人民幣（約合新台幣15,493元 ），一趟1800元人民幣。

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