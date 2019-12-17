　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

返鄉投2020台商盼開「加班機」　陸委會：目前仍有很多機位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國國際航空。（圖／CFP）

▲中國國際航空班機。（圖／CFP）

記者陳政錄／上海報導

2020大選鄰近，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會昨（16日）晚發聲明疾呼，明年1月8到10日，上海等地機場返台航班出現一票難求情況，希望「延長2020年春節加班機執行時間。」對此，陸委會指出，因陸客大幅減少及淡季因素，目前仍有很多機位，台商若有機位需求，也可透過海基會窗口提供名單予以協助。

針對台企聯的再次呼籲，陸委會今（17日）下午在經《ETtoday新聞雲》記者詢問後，做出回應，表示「實施春節加班機是為了保障及滿足兩岸民眾在春節期間返鄉過節之旅運需求，有關2020年兩岸春節加班機相關事宜，目前仍在聯繫中，我方正等待陸方正式回覆。」

▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會進一步表示，「至於春節加班機以外的需求」，因陸客大幅減少及淡季因素，目前仍有很多機位；海基會已建立聯繫窗口。台商有機位需求，都可以透過該窗口提供人員名單，民航局會協調國籍航空公司滿足台商需求。

據了解，今年春節為1月25日，按照過往兩岸相關協議規定，特定節日加班機時間範圍為14日，往前推洽為1月11日大選投票日；大陸民航網站上月曾報導稱，大陸民航業務技術人員多次就適當延長明年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，但台灣民航主管方面已明確拒絕。

台企聯在昨晚的聲明內容中指出，我會今年9月以來應廣大台商和鄉親所請，多次向兩岸民航主管部門提出呼籲。其中，「獲得大陸民航主管部門積極回應，但遺憾的是，台民航主管部門卻一再拒絕。」

台企聯表示，近日，大陸許多地方的台協台胞反映，明年1月8到10日，上海等地繁忙機場返台航班已出現一票難求的情況，因此，我們再次緊急呼籲台灣民航主管部門充分考慮廣大台胞合情合理的訴求，盡快就延長兩岸春節加班機執行時間做出明確安排，讓我們能夠順利回家。

有兩岸民航業內人士指出，在去年陸客來台自由行受限後，已影響台灣航空公司載運量2成左右，陸籍航空公司更因自由行陸客銳減、團客也連帶下降，影響人次將近五成，「照理來說，運量會是足夠的」。但他也提到，一般而言，加班機的票價，會比正常航班更為便宜，「對想返台投票的人來說，成本就會比較低，意願也會更高。」

目前，台企聯已經與大陸國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司爭取，以現有運力，提供大陸台商、台灣民眾一次往返機票和綁定2020年春節的兩次往返套票，以上海為例，若在2020大選、春節時段兩次往返兩岸，總票價為3600元人民幣（約合新台幣15,493元 ），一趟1800元人民幣。

►點我超越韓國愉快體驗！

ET快訊
獨／謝和弦進派出所吃火鍋！霸氣護莉婭：動我的女人就跟你拚了
花蓮野溪抓青蛙　6人誤食「盤古蟾蜍」！1人到院前死亡
200萬網友盲測手機相機　iPhone 11 Pro首輪出局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

陸證實提議解除對北韓制裁　「防止半島再陷緊張、局勢逆轉」

釣魚發現漂流布娃娃！他一翻轉見「男嬰屍」嚇壞　警揪真兇...是親外婆

華聞快遞／北京豪宅交易回暖　2億元以上住宅「簽約額年增率增4倍」

貴州廣隆煤礦「瓦斯突出」14死　9月才被查出7項安全問題

港籍嫌犯前往澳門落網　張建宗：國家行使司法權絕對合理

返鄉投2020台商盼開「加班機」　陸委會：目前仍有很多機位

台灣媽媽香港賣滷肉飯　反修例生意掉三成「照挺年輕人」

狠小三肢解正宮！「頭顱泡油桶、手腳燉滷肉」賣客...警嚇：再也不敢吃燒臘

影／全球首次！四川拍到野生　大貓熊雙胞胎影片一對毛絨萌翻

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

陸證實提議解除對北韓制裁　「防止半島再陷緊張、局勢逆轉」

釣魚發現漂流布娃娃！他一翻轉見「男嬰屍」嚇壞　警揪真兇...是親外婆

華聞快遞／北京豪宅交易回暖　2億元以上住宅「簽約額年增率增4倍」

貴州廣隆煤礦「瓦斯突出」14死　9月才被查出7項安全問題

港籍嫌犯前往澳門落網　張建宗：國家行使司法權絕對合理

返鄉投2020台商盼開「加班機」　陸委會：目前仍有很多機位

台灣媽媽香港賣滷肉飯　反修例生意掉三成「照挺年輕人」

狠小三肢解正宮！「頭顱泡油桶、手腳燉滷肉」賣客...警嚇：再也不敢吃燒臘

影／全球首次！四川拍到野生　大貓熊雙胞胎影片一對毛絨萌翻

房子小換大就能重購退稅？　代書：土地價值超過才可以

中止憲法觸犯「叛國罪」！巴基斯坦前總統遭「判處死刑」

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

李佳芬稱「無數人看到韓國瑜會下跪」　王定宇揭2大謊言：誤認紫衣妙蟬？

安東尼全能秀砍23+8搧3鍋　拓荒者推特：現在這是甜瓜粉絲帳號

有轉機了！金石堂北新店、天母店決定不收了　找房東談續約

慘！西門町旅館霸主名下物業遭法拍　僅百萬店面有人要

冬至快到了！他想試「布丁、拿鐵…」新口味湯圓　網嚐鮮意外推：草莓不錯

中職／樂天首位教頭曾豪駒　劉玠廷：唯一適合人選

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

大陸熱門新聞

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

搭同事車回家！人妻遭丈夫鐵棍毆打

老師指責偷手機　少女心碎跳樓

她勒死正宮「淋油炸屍」做成燒臘

TVB將裁員350人...年底前通知員工

情侶點燃鋼絲棉拍照...下秒山頂失火了

老師當眾指責偷手機！15歲少女9F跳下亡

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

16歲女留學生神秘死亡…宿舍廁所發現屍體

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

即／波特王慘遭解約！陸公司聲明曝光：強烈譴責

更多熱門

相關新聞

回國民黨選主席？　郭台銘：1/11後再問

回國民黨選主席？　郭台銘：1/11後再問

前立法院長王金平16日自爆，鴻海集團創辦人郭台銘日前訪美當天曾致電問他，要不要選國民黨主席？他回應「不會」。對此，郭台銘17日受訪表示，有跟王金平接觸，但對方說不會選，至於自己是否會回國民黨選黨主席？等1月11日後再說。

楊蕙如再爆新公司！韓國瑜：地毯式清查謀殺兇手

楊蕙如再爆新公司！韓國瑜：地毯式清查謀殺兇手

鄭朝方鎖定3議題　打造竹縣之美

鄭朝方鎖定3議題　打造竹縣之美

邱毅看「63歲蔡英文」被撩噁心想吐...民進黨嗆沙豬：不歧視不會選舉？

邱毅看「63歲蔡英文」被撩噁心想吐...民進黨嗆沙豬：不歧視不會選舉？

波特王與陸解約　游錫堃爆關鍵重點

波特王與陸解約　游錫堃爆關鍵重點

關鍵字：

2020大選台商台企聯春節加班機返鄉投票

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

被迫失業　員工碾碎3000支iPhone

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面