波特王與大陸解約搏滿堂彩　游錫堃卻驚爆關鍵重點

▲游錫堃。（資料照／記者李忠憲攝）

記者黃巈禾／台北報導

網紅波特王與總統蔡英文拍片，在片中稱「總統」，還把影片PO到臉書與YouTube，遭大陸行銷公司要求下架，他霸氣解約，搏得台灣網友稱讚。不過，前行政院長游錫堃卻驚爆關鍵重點。

游錫堃認為，波特王霸氣與大陸解約，讓台灣網友大呼過癮，非常肯定波特王不為賺錢而下跪的骨氣，其實這件事還有一個關鍵重點，是台灣人要注意的。

游錫堃指出，當波特王跟大陸合作廠商解約的同時，微博帳號密碼也被改掉，「可見在中國，你的密碼不是密碼，只是國家的工具」。

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