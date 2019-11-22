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悲慘世界！重癱女無人顧　臨時工父含淚悶死她…自刺多刀獲救大崩潰：我去坐牢

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▲男人,悲傷,沮喪,難過,傷心,被耍,劈腿。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲陳男多次在法庭上痛哭失聲，他聲淚俱下的坦承犯行，並表示「願意坐牢承擔錯誤」。（示意圖／Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名單親父親，獨自照顧癱瘓女兒心力交瘁，竟將女兒悶死再偽造窒息。由於女嬰死因有疑，檢方安排解剖釐清，單親父深知真相即將水落石出，交代完後事與作案過程後也選擇自殺獲幸運救回。法官審酌，國中畢業、擔任臨時工的陳男，過去並無前科紀錄，其任意剝奪女兒生存權利，實無可取，惟念及陳男為重癱女兒的主要照顧者，身心面臨的壓力與煎熬並非外人所想像，其犯後已坦承犯行，深感悔悟，犯後態度良好，因此依成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑3年。

新竹單親爸爸陳男與妻離婚後，獨自照顧8個月大的女兒，他將女兒託給陳姓保母照顧，卻因女兒在保母家趴睡窒息導致重度癱瘓，終身都要仰賴他人才能存活。保母因涉業務過失致重傷害，後與陳男以20萬和解、撤告，獲不起訴。

▲▼ 嬰兒鞋,粉紅色, 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

之後陳男將女兒帶回家自行照顧。陳男全職照顧女兒，但因身心俱疲又不忍見女兒受發展遲緩及癱瘓之苦，擔心自己老去沒人可以再繼續照顧她，竟萌生幫女兒解脫的想法。

2019年1月12日，陳男為女兒灌食藥物使其昏睡，再悶住她口鼻，直到無呼吸反應後，才撥電話謊報女兒趴睡窒息，救護人員趕抵後，也確認明顯死亡未送醫。陳男在相驗遺體時，向檢警表示自己對女兒死亡沒意見。

不過，檢警卻發現女嬰雖已8個月會翻身趴睡，但因重度癱瘓，按理要翻身趴睡的機會極低，因此對女嬰死因仍有疑慮，決定隔3日再解剖女嬰確認死因。

陳男於1月16日晚間找到陳姓保母，並獲得對方陳諾一定會盡全力處理後續賠償後，再於17日凌晨傳訊給家人，請其代轉給檢察官等，內容提到，不希望女兒被解剖及犯案過程，並表示「我希望長官們能仔細看完我以下內容，就知道原因我會這麼做了」、「我也是逼不得已的，不得不這麼做…我不想拖累我家人，我答應妹妹(女兒)要討到公道再去陪他，現在對方要盡全力處理我也沒有什麼好留的了」。

▲▼ 爸爸和嬰兒 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

陳男交待完殺害女兒的過程，再企圖以刀自殘，後來被附近民眾發現報警，警方趕抵現場時，陳男已倒臥在地，腹部、胸部有十多處穿刺傷，現場還有2把兇刀。

陳男多次在法庭上痛哭失聲，他聲淚俱下的坦承犯行，並表示「願意坐牢承擔錯誤」。解剖報告中證實，女嬰是被餵食過量藥物，且遭徒手悶壓造成窒息。

陳男的前妻在法庭上表示，我知道陳男日夜照顧女兒很累，相信他這樣做也是不得已的，我們全家人看見女兒生病時的樣子都很心疼，所以可以諒解陳男，希望法官能夠從輕量刑。

法官認，陳男在自殺前已供認其殺人犯行，並留下遺書欲委由家人轉知檢、警，堪認已發生自首的效力，因依刑法規定減輕其刑。陳男於2018年10月23日開始全職照顧女兒後便未返回職場，期間雖有前妻短暫幫忙，卻又因雙方爭吵而終止協助，足見陳男是重癱女兒的主要照顧者，承受著非常沉重的負擔。

▲▼嬰兒床。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲陳男的遺書寫到，「我也是逼不得已的，不得不這麼做…我不想拖累我家人，我答應妹妹(女兒)要討到公道再去陪他，現在對方要盡全力處理我也沒有什麼好留的了」。（示意圖／Pexels）

再觀陳男留下的遺書內容，可知陳男犯下本案動機是因不捨女兒保受病痛折磨，也對連累家人感到不捨、難過，擔心重癱的女兒將來無人能照顧因此犯下此案，其行為雖屬不法，但其動機卻是出於善意而非仇恨，與一般謀財害命而殺人的動機並不相同。

陳男自殘後送醫，也被精神科診斷患有重鬱症並持續治療，其所承受之心理痛苦，恐非常人所能想像。法官考量陳男的犯罪情節，其因照顧重癱女兒而心力交瘁，致此無奈之舉，依其犯罪情狀，並非無可憐憫，因此爰以刑法59條規定，酌減其刑。

法官審酌，陳男僅有國中畢業，從事臨時工每月僅1萬多元的收入，過去並無前科紀錄，其與被害人為親生父女關係，本應善盡為人父之責，悉心扶養照顧其長大，卻任意剝奪女兒生存權利，實無可取，惟念及被害人因意外罹患重症，陳男身為主要照顧者，身心面臨的壓力與煎熬並非外人所想像，其犯後已坦承犯行，深感悔悟，犯後態度良好，因此依成年人故意對兒童犯殺人罪，處有期徒刑3年。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay、Pexels供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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