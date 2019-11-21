疝氣男稱不舉「神明前外帶少女」　神蹟助破案！關鍵2字讓他栽了

▲彭男在宮廟附近將小花載至工地性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名彭姓男子在市區的宮廟前，載走中度智障女子帶往竹科外工地性侵，「完事」後他將女子載往「原處歸還」，卻被女子的友人看到拍照下來LINE給女子家人，家人看見她被不認識的男子載，且臉色蒼白，於是迅速報警並順利擒狼。新竹地院將彭男判刑7年2月。

判決書指出，彭男曾在新竹市某香火鼎盛的宮附近看過患有中度智障的小花(化名)，他在3月間某日騎機車前往宮廟前剛好見到小花在該處遊蕩，一時色心大起，竟騎機車將小花載往7公里外的無人工地內性侵，事後再騎機車將小花載返上車處，讓小花自行離開。

就在彭男將小花載返原處時，竟被小花的友人看見，友人納悶「為何小花會上不認識男人的車」，於是機警拍下小花與男子的照片並傳給小花的家人，家人見彭男並非熟識友人，且小花又臉色蒼白、惶恐不安的樣子，於是立即報案，警方也根據照片循線查獲彭男。

彭男雖辯稱「有疝氣無法勃起」，但經醫院驗傷發現，小花下體的傷均為新傷，才讓彭男不甘心的認罪。新竹地院依對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人所犯之加重強制性交罪，將彭男判刑7年2月。

據了解，彭男原本就是為了掩飾行蹤，才刻意騎機車繞了7公里多，將小花載往竹科附近，沒想到就因為他的「小心」，才會在回程被小花友人拍下照片，也讓人不禁懷疑，冥冥中有注定，神明面前「行歹路」下場會很慘。

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