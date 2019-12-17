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呼應小英總統太空政策　鄭宏輝提出四大主張「紮根新竹」

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▲呼應小英總統太空政策　鄭宏輝提出四大主張「紮根新竹」。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲鄭宏輝提出四大主張，讓太空產業紮根新竹。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

蔡英文總統於本月行程中曾提出，未來四年有兩大科技願景，第一項就是進軍太空產業，利用台灣的科技產業的技術與優勢，進軍「低軌道衛星」的市場，並藉此促進產業升級，以及與國際主流市場與技術接軌的目標，對此，民進黨新竹市立法委員參選人鄭宏輝表示，非常贊同蔡英文總統的這項政見，而全台灣最適合發展太空產業的城市--就是新竹市。

▲呼應小英總統太空政策　鄭宏輝提出四大主張「紮根新竹」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭宏輝向陳彥升博士請益，並實地走訪公司廠房參觀。

鄭宏輝表示，日前他曾經就未來如何讓新竹在科技發展上的產官學各方面能量，能夠有一個更完整的結合，向前國家太空中心主任，也是台灣目前少數專精於太空產業的「晉陞太空科技」董事長，陳彥升博士請益，並實地走訪公司廠房參觀，過程中深刻的了解到，太空市場已經是全球各國的兵家必爭之地，台灣雖然已經有國家太空中心，做為政府在太空產業研發的主責單位，蘇貞昌院長也才剛剛核定新一期的十年250億太空發展計畫，甚至還有部分廠商的產品打入國際太空產業，然而在太空產業的商用領域上，台灣依舊處於起步階段。而為呼應蔡英文總統之太空政策 鄭宏輝提出四大主張「讓太空產業紮根新竹」。包括:一、政府法規命令上的協調。二、提升太空專責機構的位階。三、制定太空基本法。四、在新竹市規劃設立「太空產業園區」。

▲呼應小英總統太空政策　鄭宏輝提出四大主張「紮根新竹」。（圖／記者陳凱力翻攝）

台灣具備技術優勢的產業 不應缺席太空科技的發展

鄭宏輝以陳彥升董事長的自身觀察及產業經驗為例，過去大多數人認為太空產業離我們很遙遠，太空科技是昂貴且無法看到實績的資源黑洞，然而，我們現在所用的手機電腦，裡面的半導體與作業系統等科技，都是源自於太空科技的發展。自從火箭發射成本與人造衛星的生產成本降低，以及應用趨勢從大型單顆衛星走向低軌道微型衛星群之後，太空產業已經不再是大國獨占的領域，更不再只有政府主導，如特斯拉創辦人馬斯克的「SpaceX」公司成立，就是看準未來低軌道衛星發射的需求將會越來越多，而像Google、Amazon、Facebook、軟體銀行等科技巨擘，也已預定在未來五年內，發射千顆以上的低軌道衛星，利用其低傳輸延遲與成本低廉的特性，為全球提供通訊服務，這將會帶動相關產業，如AI、通信、半導體等相關行業的發展，都是台灣具備技術優勢的產業，因此，台灣沒有理由在這一場太空競賽中缺席，甚至還有機會參與下一世代的通訊標準，如6G的規格制定。

▲呼應小英總統太空政策　鄭宏輝提出四大主張「紮根新竹」。（圖／記者陳凱力翻攝）

點出太空產業在台灣發展的關鍵四大要素

然而，鄭宏輝表示，太空產業在台灣的發展，其實還欠缺四大要素，第一項就是政府法規命令上的協調，就是一大問題，以晉陞科技為例，為了在台東興建全台灣第一個火箭發射場，各級政府的法規協調，就花了不少工夫在行政流程上，第二，世界各國紛紛拉高太空專責機構的位階，如菲律賓更在今年宣布成立國家太空總署，而台灣的國家太空中心，卻還只是國家實驗研究院底下的一個子單位，協調與整合各界資源的能量，並不足以應付未來的太空產業發展，第三，由於太空產業的發展牽涉的範圍非常廣，需要一部完整的法律來規範管理，因此，參考日本的「宇宙活動法」，制定一部屬於台灣的「太空基本法」，是可以討論的方向，第四，著眼於台灣科學園區產業群聚效應的綜效，以新竹為例，可在竹科內或外規劃「太空產業園區」，利於資源的整合及提高資源的應用效率。

▲呼應小英總統太空政策　鄭宏輝提出四大主張「紮根新竹」。（圖／記者陳凱力翻攝）

主張啟動太空法令修法 闢太空產業專區

對此，鄭宏輝主張，首先，未來將召集各界代表，啟動太空相關法令的修法工程，以及提案成立台灣的「國家太空總署」，做為政府宣誓發展太空產業的第一步，其次，新竹市除了擁有新竹科學園區的產業聚落外，還有清大交大，以及工研院、同步輻射中心等國家科研機構，擁有發展太空產業非常良好的先天條件，有鑑於此，鄭宏輝將積極協調新竹市政府與中央各權責相關單位，評估規劃新竹市公道五路中油油庫廢除後的X科技園區,其中設置「太空產業專區」，讓太空產業紮根新竹，也呼應蔡總統所提出之未來科技發展願景。

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