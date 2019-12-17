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退選立委被影射　陳杰發重誓：如被搓圓湯「全家五雷轟頂」

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▲陳杰退選，發重誓聲明絕對沒有被搓圓仔湯。（圖／陳杰辦公室提供）

▲陳杰退選，發重誓聲明絕對沒有被搓圓仔湯。（圖／陳杰辦公室提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨前彰化縣立委、現任全國總工會理事長陳杰，因為要參選第二選區立委，掛上選舉看板成立競選總部，最後被國民黨退黨，但為了黨內團結，不惜選在登記參選前夕宣布退選，今天自曝有人說他是「被搓圓仔湯」才會退選，陳杰發重誓說「若收受任何一分一毫必遭五雷轟頂」。

陳杰新聞稿內容指出，為了兌現陳杰在政論節目上的政治承諾，國民黨主席吳敦義只要自行退出國民黨不分區立委安全名單，改列至不安全名單範圍，陳杰就退出彰化縣第二選區（彰化、花壇、芬園）立法委員選舉；吳敦義或迫於輿論壓力、或聽進陳杰諫言，將自己由第八名延後改列為第十四名，因此，陳杰宣布退選，雖然愧對堅定支持陳杰參選的鄉親，卻忠實兌現承諾，最重要的是，陳杰堅信政治是一時，做人要真誠。

▲陳杰退選，發重誓聲明絕對沒有被搓圓仔湯。（圖／陳杰辦公室提供）

陳杰表示，但是，這樣的決定，可能傷及部分黨派的政治利益，竟然放話抹黑陳杰被人「搓圓仔湯」，不僅傷害陳杰及家族信譽，更損害忠誠支持者的感情，回應抹黑，陳杰宣誓，陳杰及家人、家族成員，如有收受國民黨提名人張瀚天、民進黨提名人黃秀芳、無黨參選人黃玉芬或任一政黨、政團一分一毫費用而退選，陳杰及家人、家族成員五雷轟頂，但若為了謀圖個人私利，造謠中傷，抹黑詆毀陳杰者，必遭天譴，如果，敢放話的人，願意到廟裡宣誓，陳杰一定奉陪到底。

陳杰強調，為了監督政府，維護人民利益，可以犧牲奉獻，絕不貪圖個人私利或權位，雖然退出這次立法委員競選，但捍衛台灣前途，保護勞工權益的初衷日夜不敢或忘，2020年1月11日總統大選結果攸關台灣前途，人民的福祉，陳杰支持國民黨總統候選人韓國瑜的決心從未改變。

▲陳杰退選，發重誓聲明絕對沒有被搓圓仔湯。（圖／陳杰辦公室提供）

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