貪汙沒關到死！黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人　遭通緝趴趴走

▲黃國昌爆料徐享崑貪污沒有關到死，還囂張趴趴走。（圖／翻攝黃國昌臉書）

記者黃巈禾／台北報導

對於時代力量立委黃國昌爆料砂石案，國民黨總統候選人韓國瑜30日一早在臉書發毒誓，「當選後我若貪汙，放棄假釋把我關到死」。對此，黃國昌痛批，當時辦理堤防工程的經濟部水資源局長徐享崑「貪污沒有關到死，還在囂張趴趴走」。

黃國昌表示，他揭露韓國瑜擔任立委期間，濫用權勢花納稅人錢，為自家人蓋堤防圈地當砂石場牟取私利，而當初經濟部水資源局決定以專案撥補6800萬，辦理這個堤防工程的關鍵人物之一，正是當年的經濟部水資源局長徐享崑。

黃國昌指出，日後國民黨的徐享崑，在擔任國大代表與自來水公司董事長期間，涉及多起貪污案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定。

黃國昌爆料，針對第二個貪污罪，徐享崑根本未入監服刑，「雖然去年3月已經發佈通緝，到現在還到處趴趴走，上週更與苗栗縣府官員高調接待中國參訪團，離譜至極」。

黃國昌提到，過去幾年，他不斷針對權貴犯罪與權貴司法提出批判，就是看不下去有權有勢的貪腐政客，囂張橫行，判刑確定有的在外趴趴走、有的直接棄保潛逃；即使入監也是去外役監坐爽牢、還能早早假釋，整個過程，還能找人幫忙喬！

黃國昌表示，正是因為如此，他積極提出修正草案，推動「妨礙司法公正罪」、「不法關說罪」、「棄保潛逃罪」、「嚴格化貪污犯外役監條件」、「提高貪污犯假釋門檻」等改革。

黃國昌感嘆，令人遺憾的是，猶如狗吠火車，兩大黨充耳不聞，如果真的有心，與其發什麼「貪污就關到死」的誓，趕快完成相關修法改革，才是正辦；此外，也請教法務部，「不僅不積極推動改革，還讓貪污犯在外橫行，這樣會不會太離譜！」