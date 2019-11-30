快訊／黃國昌再問韓國瑜：1999到2002年的砂石地是否合法佔有？

▲黃國昌召開記者會回應韓辦聲明。（圖／ETtoday攝影中心）

記者黃巈禾／台北報導

時代力量立委黃國昌踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。韓國瑜競選辦公室聲明，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。對此，黃國昌30日再度召開記者會再問韓國瑜1999到2002年的砂石地是合法佔有？

時代力量立委黃國昌踢爆，國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬家族1998年起於濁水溪盜採砂石。韓國瑜競選辦公室聲明，一切依正常程序公開協調，絕無不法，亦無圖利特定業者。對此，黃國昌30日再度召開記者會再問韓國瑜1992到2002年的砂石地是合法佔有？

黃國昌表示，昨天記者會結束了以後，本來想說韓國瑜針對一些問題，特別是「有沒有介入關說去喬出新堤防」，但沒想到韓國瑜完全拒絕回答，正因如此昨天韓國瑜競選辦公室發言人要他提出證據，他也把證據全都PO上去，白紙黑字，韓國瑜、李佳芬的簽名都有。

黃國昌指出，只不過昨天晚上韓國瑜競選辦公室發出五點聲明，「老實講，我看那聲明我完全看不懂，我在想說他們是不是有什麼閱讀文字上面的困難，怎麼會去寫這樣的聲明出來？」因此，又有一些記者在問，他就直接開記者會說明，並針對韓國瑜提出具體問題。

黃國昌提到，他針對是韓國瑜擔任立委跟李佳芬擔任議員，有政治權力所做的事情，重點不是在李日貴以前是非法的砂石業者，「重點是他們利用他們的權勢濫用國家的資源去圈地謀取私利」。

黃國昌解釋，為什麼用圈地這兩個字？是指昨天所秀出的衛星空照圖，舊的堤防跟新的堤防所圈出的那塊地；當初會去蓋新的堤防，把那塊地圈出來，就是為了讓李佳芬家族當作砂石場。

▲黃國昌痛批韓國瑜李佳芬濫用國家資源圈地牟私利。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌指出，1997年12月24日韓國瑜開了「濁水溪沿岸砂石洗選場用地取得困難」協調會，他也秀出當初這協會的紀錄，這協調會的紀錄不是什麼西螺鎮有鎮民去反應說要去治理河川，這十萬八千里遠。

黃國昌說明，1997年12月24日是研商濁水溪沿岸設置砂石洗選地取得困難問題，從這會議看出其目的是，解決濁水溪沿岸設置砂石洗選地取得困難的問題，這才是一開始的時候最核心的目的，「他們要處理這個問題，所以就急著說要他們在2周以內去規劃評估浮覆新生地開發計畫」。

▲1997年12月24日韓國瑜開了「濁水溪沿岸砂石洗選場用地取得困難」協調會。（圖／翻攝黃國昌臉書）

黃國昌提到，從空照圖看到，舊的堤防外面全部都是河川地，因為是河川地，所以不能在上面堆置砂石、蓋砂石場，之前他們曾在上面推置砂石曾被罰過，所以要蓋新的堤進來，這塊地才會變成浮覆地，從空照圖可以看出來2000年的時候已經設置砂石洗選場，完全按照計畫進行，有一位韓國瑜支持者拿一個1999年西螺鎮說要去治理河川的公文，但時間上面完全倒置。

黃國昌指出，協調會在1997年12月24日就召開了，這件事可怕的地方在於，為了設置砂石洗選場，在1997年開了協調會，隔年1998年10月就馬上發包蓋這個工程，1999年5月把堤防建起來，並登記成為國有，這段期間當中全部都是非法占用，也就是沒有占用這塊地的權限，所以昨天在記者會中問韓國瑜這塊地是合法佔有嗎？但完全沒回答。

黃國昌再指，韓國瑜競選辦公室聲明說到2002年大通砂石行解散的時候就沒有用那塊地了，「胡說八道！胡說八道！」他分兩個層次說明。

黃國昌進一步指出，1999年到2002年這段期間當中，就請韓國瑜回答一個問題，「你是不是把他拿來當作砂石洗選場來使用？」韓國瑜競辦聲明完全沒有回答這個問題，「從1999年到2002年，你是不是把它拿來當砂石洗選場來使用？答案是『是啊』，昨天的聲明完全在模糊焦點，不敢面對這個問題。」

黃國昌又說，「2002年以後他們希望進一步的把它改成土石碎解洗選場，就是我們一般在講的洗選場」，這份公文是在2002年以後提出申請的，提出的主旨是大通砂石股份有限公司申請貴轄西螺鎮東南段一—一地號等二筆非都市土地」，要把這塊地從農牧用地變更成礦業用地。

黃國昌質疑，當初經濟部是怎麼核准的？他無法理解，本來是河川地，蓋了堤防後變成浮覆地，變成浮覆地以後竟然還想進一步從農牧用地變成礦業用地，變更成礦業用地以後可以拿來做什麼事情，做土石碎解洗選場，也就是在河川地旁邊蓋砂石場。

黃國昌痛批，經濟部礦物局怎麼會核准，他真的匪夷所思，花納稅人的錢去蓋堤防，然後再變更用地，然後讓它合法的當作砂石場使用，而這個礦業用地在2002年申請以前

是屬於違規開發的狀態，公文裡已經白紙黑字寫了。

黃國昌提到，在2002年變更成礦業用地以前是屬於非法的狀態，而且也被罰過，但有罰等於沒罰，才罰3萬元新台幣，非常可笑的處罰，根本就是再放水，而該礦業用地直到2005年才正式廢止。

黃國昌認為，韓國瑜競選辦公室聲明完全迴避問題，請韓國瑜不要透過競選辦公室，操弄選舉語言模糊焦點，「我無法容忍政治人物濫用權勢，用公家資源謀取自己家的利益，這是最糟糕的政治權力濫用。」

黃國昌表示，李佳芬家族從頭到尾的計畫就是要取得那塊地的所有權，最後有取得嗎？到今天為止他們沒有取得，他們曾經兩度試圖要取得那塊地所有權，還涉及到另外2個開發計畫，但最後都沒取得。

黃國昌質疑，1999年以前已經非法使用 1999至2002是合法佔用嗎？「不是」，如果是的話不會被裁罰，2002年申請變更成礦業用地不會被裁罰，2002至2005年有合法佔用的權源嗎？「沒有」，因為他已經發函去國有財產署問過了，屬於國有用地，沒有出租給他們，那就是非法佔用。

▲黃國昌秀出經濟部公文。（圖／翻攝黃國昌臉書）

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