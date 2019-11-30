「超過追訴權時效才敢嗆」　黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

▲韓國瑜、黃國昌。（合成圖／ETtoday攝影中心攝、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對時代力量立委黃國昌指控李佳芬家族盜採砂石案，國民黨總統候選人韓國瑜30日表示，他所經手的案件一切禁得起檢驗，「如果有任何韓國瑜不法，拜託你立刻去跟地檢署按鈴申告」。對此，黃國昌回嗆，韓國瑜或許請教過律師，知道超過追訴權時效，才敢這樣嗆，格局低落。

韓國瑜下午受訪表示，這是30年前一件選民服務案件，不只有他一個立委去協調，他所經手的案件一切禁得起檢驗，他鄭重呼籲黃國昌，「如果有任何韓國瑜不法，拜託你立刻去跟地檢署按鈴申告」。

對此，黃國昌晚間透過臉書直言，不敢面對白紙黑字、選擇躲在罹於追訴時效背後的韓國瑜，「哇，躲了這麼久，竟然用如此無賴的回覆，繼續閃躲」，顯然韓國瑜面對白紙黑字，無言以對，只能這樣耍賴。

黃國昌指出，或許韓國瑜請教過律師，知道在1997-1998年做這種圖利自家人的劣行時，針對圖利罪的追訴權時效，《刑法》限於二十年，早已超過，所以才敢這樣嗆，「然而，一位總統候選人，展現的格局竟然如此低落，完全禁不起檢驗，真的令人不勝唏噓」。

有網友認為刑法追訴權限於20年，實在太短。黃國昌解釋，「所以後來改了，但不能溯及既往」。

也有網友質疑，為什麼雲林要蓋堤防不是找在地的立委，而是找當時在北部選上的立委，且公務員廉政規範明定寫應避嫌。對此，黃國昌表示，「唉，當時還沒有制定《公職人員利益衝突迴避法》」。

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