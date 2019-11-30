　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「超過追訴權時效才敢嗆」　黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜、黃國昌。（合成圖／ETtoday攝影中心攝、記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜、黃國昌。（合成圖／ETtoday攝影中心攝、記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對時代力量立委黃國昌指控李佳芬家族盜採砂石案，國民黨總統候選人韓國瑜30日表示，他所經手的案件一切禁得起檢驗，「如果有任何韓國瑜不法，拜託你立刻去跟地檢署按鈴申告」。對此，黃國昌回嗆，韓國瑜或許請教過律師，知道超過追訴權時效，才敢這樣嗆，格局低落。

韓國瑜下午受訪表示，這是30年前一件選民服務案件，不只有他一個立委去協調，他所經手的案件一切禁得起檢驗，他鄭重呼籲黃國昌，「如果有任何韓國瑜不法，拜託你立刻去跟地檢署按鈴申告」。

對此，黃國昌晚間透過臉書直言，不敢面對白紙黑字、選擇躲在罹於追訴時效背後的韓國瑜，「哇，躲了這麼久，竟然用如此無賴的回覆，繼續閃躲」，顯然韓國瑜面對白紙黑字，無言以對，只能這樣耍賴。

黃國昌指出，或許韓國瑜請教過律師，知道在1997-1998年做這種圖利自家人的劣行時，針對圖利罪的追訴權時效，《刑法》限於二十年，早已超過，所以才敢這樣嗆，「然而，一位總統候選人，展現的格局竟然如此低落，完全禁不起檢驗，真的令人不勝唏噓」。

有網友認為刑法追訴權限於20年，實在太短。黃國昌解釋，「所以後來改了，但不能溯及既往」。

也有網友質疑，為什麼雲林要蓋堤防不是找在地的立委，而是找當時在北部選上的立委，且公務員廉政規範明定寫應避嫌。對此，黃國昌表示，「唉，當時還沒有制定《公職人員利益衝突迴避法》」。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
壽司店水龍頭洗手　他一按秒變「紅腫豬手」：我恨你們一輩子
網不懂「OK超商怎活到現在？」　內行神解..還激推隱藏好康
高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號　高爸親選最美墓園原因曝光
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

私菸案被綠罵、砂石案遭藍批　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

「超過追訴權時效才敢嗆」　黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

掃街爆衝突！蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

快訊／恢復七天假？韓國瑜拋「部分恢復」：教師節確定要放

否認牽線尋求支持　蘇嘉全：妙天肯定總統對國家的治理

站台張廖萬堅　賴清德：若國會未過半…台灣恐成第二個香港

澄清沒說「搞台獨都垃圾」 柯文哲：佩服史明這種硬到底的

韓國瑜再拋政策　每年增3億「全面補助身障者國民年金保費」

快訊／一切禁得起檢驗！韓國瑜嗆黃國昌：拜託立刻去按鈴申告

快訊／妙天轉支持蔡英文？　韓國瑜：民主自由社會我完全尊重

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

私菸案被綠罵、砂石案遭藍批　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

「超過追訴權時效才敢嗆」　黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

掃街爆衝突！蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

快訊／恢復七天假？韓國瑜拋「部分恢復」：教師節確定要放

否認牽線尋求支持　蘇嘉全：妙天肯定總統對國家的治理

站台張廖萬堅　賴清德：若國會未過半…台灣恐成第二個香港

澄清沒說「搞台獨都垃圾」 柯文哲：佩服史明這種硬到底的

韓國瑜再拋政策　每年增3億「全面補助身障者國民年金保費」

快訊／一切禁得起檢驗！韓國瑜嗆黃國昌：拜託立刻去按鈴申告

快訊／妙天轉支持蔡英文？　韓國瑜：民主自由社會我完全尊重

抽油煙機失效！她拆開驚見「神秘樹枝」粉塵狂掉　網：我家也是

素食夜市結合粉絲見面會　25攤素食夜市現人潮

UBA／經教練大罵、球迷粉專批評　健行找回水準退國體

轟-6K飛行員回憶繞台任務　遭2架不明戰機掛彈攔截

史凱格斯嗑藥致死　大聯盟鴉片藥物濫用該懲還該開放？

把握契約審閱權期！買房簽約注意「這幾點」　消保官：小心2次施工同意書

陳亞蘭日拼16小時頭暈「險從2層樓摔下」　嘆高以翔猝逝讓人傷心

年初持球棒家暴　亞馬遜墨西哥前執行長涉「買兇殺妻」

近3成孩童每天喝含糖飲！營養師揭「背後隱憂」：想長高就快戒

60歲芭比靠IG維持時尚熱度　聯名LeSportsac手袋秀百變造型　

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

政治熱門新聞

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

韓國瑜拒民調　他曝地下賭盤影響

韓粉FB團倒戈原因曝　「中國口音金主」消失

韓國瑜喊話黃國昌：有不法直接去提告

妙天不挺韓：這次總統大選我都不介入

韓國瑜：當選後我若貪污放棄假釋把我關到死

黃國昌嗆韓國瑜：有膽站出來！攤開資料辯論

泰簽財力不設限　網：100也可以？

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

親綠學者：「王立強案」是精心安排

駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」

韓陣營拋「部分恢復」七天假：教師節確定放假

LIVE／韓辦駁斥關說砂石案　黃國昌再開記者會

快訊／黃國昌14:30召開記者會

更多熱門

相關新聞

揭私菸案、砂石案　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

揭私菸案、砂石案　黃國昌：別讓藍綠掩護貪污腐敗

時代力量立委黃國昌相繼揭露國安局私菸案、國民黨總統候選人韓國瑜夫人李佳芬家族砂石案。黃國昌30日在臉書吐露心情，並直言別讓藍綠掩護貪污腐敗，「我不是任何陣營的工具，我為自己的工作負責」。

蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

蔡英文支持者嗆民眾「用爬的」　葉元之：傲慢

否認牽線　蘇嘉全：妙天肯定總統

否認牽線　蘇嘉全：妙天肯定總統

賴清德：國會未過半　台灣變香港

賴清德：國會未過半　台灣變香港

妙天轉支持蔡英文？　韓國瑜：完全尊重

妙天轉支持蔡英文？　韓國瑜：完全尊重

關鍵字：

黃國昌韓國瑜2020大選2020大選韓國瑜李佳芬砂石

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

嬤走不動汪胖成球　鄰居幫遛助減肥

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面