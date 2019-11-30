同樣是法律人我和他們不一樣　吳志揚：「我幫助人民」

▲朱立倫跟廖正井授戰旗給吳志揚。（圖／吳志揚競選服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「同樣是法律人，我和他們不一樣！」2020立委大選，國民黨提名的桃園市第二選區立委參選人吳志揚，30日於楊梅競選總部成立大會說，他是台大法律系畢業，擔任執業律師多年，跟目前執政的法律人不一樣，他會奉行法律人該有的原則「幫助人民，而不是害人民」、「問題簡單化，而非複雜化」、「要解決問題，而不是製造問題」。

例如，他在縣長任內完成老街溪加蓋、南崁溪截彎取直、航空城的規畫等，都是化繁為簡，處處站在鄉親的角度再思考，更是為法律人爭回面子的明證，而且過去他與許多前輩共同完成了五楊高架等重大建設，也編列12億預算興建楊梅體育園區，期待楊梅未來能再次揚眉吐氣！

▲吳志揚楊梅競選總部成立。（圖／吳志揚競選服務處提供）

吳志揚說，第二選區遼濶，只有一席立委，因此需要有專業、有經驗，有體力的他來服務大家，對於被稱為偏遠選區的第二選區，他表示只要這裡好，桃園就好，台灣就會好，因為這個區域存在太多優勢，楊梅有五楊高架及台鐵四個火車站，更有三個交流道，是北台灣重要陸路交通樞紐。

▲吳志揚楊梅競選總部成立。（圖／吳志揚競選服務處提供）

大園有國際機場及航空城規劃；新屋有全國唯一客家漁港及農業改良場；觀音是工業跟電力重鎮，工業產值高、就業機會多。第二選區是台灣的門面，這一區發展起來國家就有面子，如此重要的區域，他會用做立委、縣長及中華職棒會長的經驗和好成績為大家打拼。

吳志揚楊梅區競選總部成立大會，除了吸引數千名鄉親到場相挺外，曾任桃園縣長的新北市長朱立倫、台北縣長周錫瑋、臺東縣長黃健庭、新竹縣長邱鏡淳、新竹市長許明財及桃園第二選區的前任立委廖正井、桃園市議長邱奕勝、桃園市議員周玉琴、涂權吉、徐其萬、李家興，國民黨不分區立委張育美、牛春茹、耿繼文、侯佳齡、車宜靜，職棒金臂人黃平洋和楊梅各里里長等人士出席！

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