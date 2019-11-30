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輔選嗆嗆滾！「學姊」黃瀞瑩踩板凳簽名　田耕豪站台鄭朝方：我為體育而來

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▲黃瀞瑩。（圖／記者陳凱力攝）

▲嬌小的黃瀞瑩站在椅凳上簽名。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

周末拜票嗆嗆滾！「學姊」黃瀞瑩繼24日竹北夜市後，30日再度來到竹東夜市拜票行程，除了黃瀞瑩及立委參選人周碩彥之外，選舉團隊來還變裝成浩克、虎克船長及白雪公主一同陪同黃瀞瑩掃街。只是學姊夜市拜票，似乎與「簽名」特別有緣，24日才在竹北夜市連簽3隻筆都沒水引發話題，30日又再因簽招牌引發趣事，也讓粉絲看到學姊可愛的一面。

▲黃瀞瑩。（圖／記者陳凱力攝）

▲黃瀞瑩與支持者合影。（圖／記者陳凱力攝）

學姊果然是「輕熟男」的殺手，不少男性支持者紛紛要求和學姊合照，親切的學姊也來者不拒，一一應粉絲要求，其中一家臭豆腐攤商要求她在招牌簽名時，還因為身材嬌小，最後只好站上椅子上簽名，讓大家看見學姊可愛的一面。

而民進黨立委參選人鄭朝方下午也在竹東舉辦「運動方城市」活動，與4千名支持者們一起大跳「毛巾操」。曾投入國民黨立委初選的前竹東鎮長徐兆璋也現身推荐，他表示，《我的竹東山歌城》鎮歌是出自鄭朝方之手，鄭朝方在未入政治圈時就已積極為客家文化傳承，連鎮公所整點播放的都是鄭朝方的歌，很感謝他始終如一為家鄉努力打拼，是個不可多得的優秀人才。

▲鄭朝方。（圖／鄭朝方提供）

▲鄭朝方與4千名支持者大跳毛巾操。（圖／記者陳凱力翻攝）

鄭朝方表示，平日在基層跑行程，參與各大小的舞蹈班、晨運會及慢跑、單車等社團活動，因此決定舉辦「運動方城市」，希望能讓縣民都有機會培養良好運動習慣。未來希望爭取溪南地區國民運動中心，增加室內運動空間，並以生態工法打造竹北24小時城市運動光廊，同時優化竹東河濱生態運動公園，就是要讓運動成為鄉親的日常。

除了徐兆璋，還有客委會楊長鎮副主委及新竹縣體育會田耕豪理事長也出席站台，田耕豪說，自己因為鄭朝方的體育政見被打動，他認為新竹縣有好的場地，卻沒有好的規劃很可惜，期待鄭朝方能為新竹縣帶來不一樣的新氣象，因此摒除藍綠，為體育而來。

▲鄭朝方。（圖／鄭朝方提供）

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