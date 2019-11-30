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擺攤立委費鴻泰拚五連霸！　郝龍斌大讚：接地氣第一名

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▲▼費鴻泰成立南松山後援會。（圖／翻攝費鴻泰臉書）

▲費鴻泰成立南松山後援會。（圖／翻攝費鴻泰臉書）

記者黃巈禾／台北報導

2020立委選舉進入倒數42天，力拚五連霸的國民黨立委費鴻泰30日成立南松山後援會，國民黨副主席郝龍斌到場力挺。郝龍斌大讚，費鴻泰一路走來始終如一，擺攤服務深植人心，可稱為「接地氣第一名立委」。

費鴻泰成立南松山後援會，除了郝龍斌，立法院國民黨團總召曾銘宗、立委王育敏、不分區立委候選人鄭麗文、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，以及議員們都現身支持，展現團結大拚的氣勢。

郝龍斌致詞時提到，費鴻泰一路走來始終如一，擺攤服務深植人心，擺攤立委費鴻泰可稱為「接地氣第一名立委」；每年報稅季，更是少不了費鴻泰的報稅諮詢服務，除了地方服務外，在中央層級為人民推動各項利民利國的政策，例如夫妻特別扣除額、稅額試算表、長照特扣除額別及電子發票等財稅方面的政策，都讓人民有感。

曾銘宗也特別提到，他與費鴻泰在立院並肩作戰，一起對抗民進黨倒行逆施的亂政，費鴻泰是戰將，需要大家一起幫忙努力讓好的立委繼續為大家打拚。

費鴻泰表示，感謝大家前來力挺，現在需要一起撥亂反正，讓好的政策繼續推動，不好的政策把它修正，例如離岸風電政府當凱子，第一標與第二標價格差到3塊左右，每年價差500億元，這樣損失的錢，為什麼不拿來投資在年輕人身上。

費鴻泰認為，政府不是沒錢，而是被民進黨亂用浪費，他們需要大家支持，讓他們在立法院有戰力，有足夠的席次，為大家把關，把預算用在對的地方，也讓年輕人更有未來。

費鴻泰也感性的說，過去這些年，一直本著回饋地方的心，從來不離開地方，不論擺攤選服及社區營造，費鴻泰都用心經營，如果大家覺得他做的還可以，也希望大家可以繼續支持，讓他有更多為大家服務的機會。

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