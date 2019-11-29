游錫堃大讚「100分女孩」！謝佩芬：對選情有信心





▲前行政院長游錫堃陪同大安區立委候選人謝佩芬、信義區候選人許淑華於白蘭市場拜票。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前行政院長游錫堃、民進黨不分區立委候選人游錫堃29日一早替黨內立委候選人謝佩芬、許淑華輔選，來到大安區白蘭市場掃街拜票。游錫堃大讚「100分女孩」謝佩芬不但是學霸，而且工作經歷也很豐富，呼籲選民票投謝佩芬，讓優秀的年輕人進國會。

游錫堃29日一早陪同謝佩芬和許淑華在白蘭市場掃街拜票。掃街前，游錫堃特別送上「達摩」玩偶給兩位立委候選人。他表示，達摩的意思就是「必勝」，在日本政界很有名，台灣的蔡英文、李登輝也都有收過，這次特別送給許淑華和謝佩芬就是要送上鼓勵和祝福，「要讓她們高票當選！」

謝佩芬挑戰深藍選區，事實上，「100分女孩」經歷很不簡單，在北一女、台大法律系畢業後，就考上台灣律師資格，接著到哈佛念法學院，又考到紐約州的律師資格，成為台美雙律師。

謝佩芬投身紐約聯合國總部，以台灣人身分擔任友邦吐瓦魯聯合國的外交官，之後到哈佛甘乃迪學院攻讀第二個碩士，才歸國。2020立委選舉，謝佩芬將代表民進黨出征北市第六選區（中山中正），挑戰國民黨的林奕華。

游錫堃表示，大家都說謝佩芬是學霸，很會念書，專業橫跨法學跟公共行政，也就是法律跟政治，不只如此，謝佩芬也有律師資格，「你說，讀書這麼好，你做過什麼工作？」

游錫堃替謝佩芬介紹，她曾經擔任外交官，還曾經在國安會工作，國安會就是關注國防和外交，現在全球都有共識台灣很重要，我們一定要有國防外交，謝佩芬日後進入國會，可以替蔡英文推動國防政策，幫助台灣走向正常化，「這麼優秀的年輕人我們要讓她進國會！」

謝佩芬受訪時表示，候選人要對選情有信心，自己代表年輕人出來投入政壇，每一次在掃街時遇到大哥大姐，都對自己說，台灣不能變成下一個香港，年輕人為了保衛台灣，大哥大姐都說一定會給予支持，所以對選情很樂觀。