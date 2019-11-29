感冒也要拚國政！陳其邁：院長跟我一定要有效率的解決問題

▲2019台北金融科技展，總統蔡英文、金管會主委顧立雄、行政院副院長陳其邁出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁29日陪同總統蔡英文出席「FinTech Taipei 2019台北金融科技展」開幕典禮。日前因為感冒而取消數日公開行程，陳其邁受訪時表示，可能因為太過勞累所以不小心感冒，不過為了拚國政都沒有請假，要跟院長蘇貞昌一起有效率的解決問題。

陳其邁「緊緊緊」個性搭配蘇貞昌的「衝衝衝」，「蘇邁配」大獲好評。陳其邁日前因為感冒較少出現在螢光幕前，讓不少邁粉好擔心。他29日陪同總統出席活動時氣色相當不錯，他透露，這幾天都沒有請假，「因為院長跟我一定要維持政府的正常運作，而且要有效率的解決問題。」

陳其邁致詞時表示，政府非常重視金融科技產業，除了成立「金融科技發展基金」，109年度編列的科技預算更達1,208億元，較今年成長5%，並希望藉由辦理法規調適，協助未來金融科技產業應用、金融服務業整合、智慧應用服務等發展，「政府一定會做最堅強的後盾」。

陳其邁提到，歐洲中央銀行行長兼「國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）前總裁拉加德（Christine Lagarde）女士曾指出全球經濟成長遲緩，呈現缺乏成長動力的「新平庸」經濟狀態，因此各國政府透過貨幣政策的刺激等，以解決目前出現的經濟威脅。台灣嘗試走出另一條路，蔡英文總統以創新驅動成長，推動「數位國家‧創新經濟發展方案」（DIGI+），以資金、人才及法規調適，全面迎向新時代的挑戰。

陳其邁指出指出，政府致力推動人工智慧、物聯網、金融科技等創新技術應用服務，並成立「林口新創園」，行政院未來也將規劃不同領域的創新園區，例如金管會的「金融科技創新園區」，即提供資金、相關解決方案診斷，全面性發展金融科技產業。

陳其邁強調強調，全球的創新應用服務中，金融科技的應用對於台灣金融業具有競爭力與前瞻性，我國不僅金融服務業人才豐厚，也有許多資通訊產業人才，因此如何介接金融服務業與新創事業非常重要。金管會除了與台灣金融服務業聯合總會（金融總會）合作，也請金融研訓院共同打造金融科技相關平台，透過產、官、學合作，使金融科技連結金融服務業，蓬勃發展。