67.4％首投族挺蔡英文　沈富雄：國民黨敗後不改造就徹底被邊緣

▲韓國瑜、蔡英文。（合成圖／記者季相儒、陶本和攝）

記者黃巈禾／台北報導

距離2020大選剩下43天，前立委沈富雄29日透過臉書引用週刊對首投族民調，並大膽預測明年大選，國民黨一定大敗，敗後不改造就徹底被邊緣化。

根據《商業週刊》27日公布針對全台首投族的民調，其中有31.8％的首投族最關心國家主權，83.1％的首投族認為自己是台灣人，59.7％的首投族傾向維持現狀，34.5％的人支持獨立，僅有3.1％的贊成統一。

在政黨理念方面，首投族對民進黨認同度最高，達28％，但支持時代力量有18％，超越國民黨的16.6％，連台北市長柯文哲創立不過4個月的台灣民眾黨，也有逾8％的支持度。總統候選人，有67.4％的首投族支持競選連任的總統蔡英文，僅11.4％首投族挺國民黨候選人韓國瑜。

針對這項民調，沈富雄認為，明年大選，國民黨一定大敗，敗後如不進行改造，就會徹底地被邊緣化。

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