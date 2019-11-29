藍營狂打論文　蔡英文無奈：我的論文、學位是真的！不要再無謂炒作

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文LSE博士論文與政大期刊的議題，立法院教育及文化委員會28日原訂處理「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，但被改為「總統蔡英文論文門」公聽會。面對藍營猛追論文，蔡英文29日受訪時無奈表示，自己的論文跟學位都是真的，不要再做無謂的炒作。

根據立法院教育委員會的會議通知內容，立委陳學聖、高金素梅28日上午舉辦，「總統蔡英文論文門事件」公聽會。另外，根據教委會開會通知公文，該公聽會名稱則為：「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會。

實際上28日教育文化委員會原定處理「科學技術基本法修正案」審查公聽會，但改為「蔡英文論文門公聽會」，被民進黨陣營認為是「私設刑堂」，立委管碧玲、李俊俋、林靜儀都予以砲轟。

有國會資深幕僚就表示，立法院是藍綠各陣營的競技場，為了尊重國會，也彰顯國會議員的專業尊嚴，過去兩黨立委攻防戰場，都會設定在黨團的記者會，在職掌各領域的委員會，也僅會利用質詢官員的時機，攻防相關案子的爭點，但從不會把處理法案，變成競選總部的作法。

國會幕僚表示，考量陳學聖近日接手彭文正主導蔡英文論文的政治鬧劇，烏龍爆料加抹黑鬧不完，已經淪為笑柄，如今還濫用委員會公器加以私用，因此民進黨團才都明白表示拒絕推派人選。

面對藍營狂打自己的論文，蔡英文相當無奈。對於論文被找到4百多個錯字，她回應，「這是三十多年前的論文，當時都是打字機，學生自己打字的，我們沒有軟體測打字錯誤，很長的論文裡面有錯字也是在所難免。我要再講一次，我的論文是真的，學位也是真的，這件事情不要再做無謂的炒作，立法院是嚴肅的地方，不是個人操作選舉的地方。」

▲蔡英文論文公聽會。（圖／記者崔至雲攝）