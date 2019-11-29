台中火力發電廠生煤用量容許加10%　藍立委參選人眾聲撻伐！

▲盧秀燕對於中火所提的10%容許值，強力表達反對立場。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

環保署日前函文台中市政府，告知中火生煤用量放寬10%容許值，消息一出，引起台中市長盧秀燕相當大反彈，盧強硬表示，如果以1104萬噸生煤計算，多了10%就多了110萬噸燒煤污染空氣，因此對於生煤用量「只要我在，沒得商量」，全力捍衛市民健康，至於藍綠立委參選人的看法，就如同煤炭與乾淨空氣一般，黑白分明。

▲國民黨籍立委顏寬恒。（圖／顏寬恒競總提供）

第二選區（霧峰、烏日、大肚、龍井、沙鹿）國民黨立委參選人顏寬恒表示，中火位在龍井區，因此他更感同身受，顏說，台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例，是前市長林佳龍訂定，盧市長上任後，依照自治條例規定，落實生煤管制精神，以中火2014年實際使用量1839萬噸基準，在公布後4年內，也就是在2020年1月底前，中火需達成自治條例規定實際量減煤4成，也就是1104萬噸的目標。

然而中央獨厚台電公司意見，在減煤期限即將屆滿前，以一紙函文，引用「固定污染源設置操作及燃料使用許可管理辦法」第9條規定，可以有10％的容許差值，因為這一紙函文，等於可以讓中火多燒110萬公噸的煤，相當25天火力全開，讓中部人必須多呼吸25天的髒空氣。

▲台灣基進黨立委參選人陳柏惟。（圖／民進黨中市黨部提供）

第二選區（霧峰、烏日、大肚、龍井、沙鹿）台灣基進黨立委參選人陳柏惟說，10%容許值是舊規定，是國民黨執政期間訂定的，大幅擴增燃煤發電的是國民黨，燃煤發電最高點也是國民黨，而蔡政府減煤幅度遠勝國民黨政府，他雖然認為還要再進步，但輪不到始作俑者說話。

陳還說，空汙不只中火，其他工廠、移動排放源管理、甚至境外污染的預報與緊急對策，都非常重要。

▲國民黨籍立委參選人林佳新。（圖／記者鄧木卿攝）

第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）國民黨籍立委參選人林佳新說，蔡英文和賴清德，一個是李遠哲口中把空污問題丟給下一代人的總統，一個是詹順貴口中更不在乎空污的副總統參選人，試問這些政治人物到底在意的是什麼？

林佳新說，地方生煤使用減量已制定多年，環保署不顧中部地區鄉親健康，拿出18年前的法案來打臉民進黨在台中執政時期制定的法案，這樣還需要有地方自治法嗎？

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／蔡其昌競總提供）

第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）民進黨立委參選人蔡其昌表示，30年前，同意在台中興建全世界規模最大火力發電廠的政府是誰？在台中火力發電廠一次興建8座機組，又追加2座，成為全世界最大空污來源的政府是誰？都是國民黨政府。

蔡說，從國民黨在他的家鄉海線地區興建火力發電廠以來，他長期對抗中火所製造的污染，無論他身分是什麼，都沒有改變過，他主張，中火機組不能增加，淘汰最舊的燃煤設備，支持政府逐步將「高污染燃煤機組」換成較低污染的「燃天然氣機組」，在不停電的前提下，請盧市長趕快完成「市長換人、空氣換新」的政治承諾。

▲國民黨籍立委參選人楊瓊瓔。（圖／台中市政府提供）

第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）國民黨立委參選人楊瓊瓔表示，「健康不容許打折扣！」台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例第3條跟台中市空氣污染防制計畫書，都明確要求中火必須減煤4成「不存在誤差值」，楊重申，針對中央一連串的打壓作為，市府決不會輕易放棄，將持續努力落實議會通過的生煤管制自治條例，展現改善空氣品質的決心。

楊說，在中市府團隊努力督促下，中火減煤已初見成效，不但客觀數據顯示不會導致缺電，更讓中台灣空汙大幅改善，但最近中央卻以一紙函文放寬標準，呼籲中央勿因政治立場而忽略中部人民的健康及生存權。

▲無黨籍立委洪慈庸。（圖／記者鄧木卿攝）

第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）無黨立委參選人洪慈庸表示，近日台中市政府所提出的疑問，據了解，環保署10%容許值的規定，已行之有年，近期空汙季又來臨，她也要求台電、中火必須依規定及過去所協調的降載機制辦理。

▲中央同意中火提出生煤10%容許值之後，引發社會熱議。（圖／台中市政府提供）

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