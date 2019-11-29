葉匡時怨橋科聯外道動土「急什麼」 陳其邁批：拚經濟不該有選舉考量





▲陳其邁。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄橋頭科學園區聯外幹道友情路28日舉辦動土典禮。不過，正在替忙著總統選舉的高雄市長韓國瑜代理市長的副市長葉匡時卻在臉書批評，稱「不知道中央在急什麼？」對此，行政院副院長陳其邁29日受訪時反擊，強調「拚經濟不該有選舉考量」。

橋科聯外道動土，葉匡時卻在前一日晚間，透過臉書發文批評，「不知道中央在急什麼？這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？」他說，這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。

內政部次長花敬群28日受訪時還原真相，強調中央跟市府早就溝通好開工日，同時，工程關係人民福祉，越早開工越早完工，「我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急。」

陳其邁原定28日要出席開工典禮，不過卻更改行程，他29日受訪時表示，昨天是因為行政院有重要的會議，是有關頻譜規劃跟競標相關的事項，因為5G頻譜即將要開放競標，重大事項昨天一定要開會，才能解決不同的看法。

陳其邁指出，橋頭科學園區對高雄或南部地區來講，尤其是對半導體封測產業，是非常重要的科技走廊，所以行政院日夜趕工，提前到2021年希望讓廠商能夠進去選址、建廠，假如期程的規劃提早，這些聯外道路勢必要先建構好。

陳其邁提到，所有的預算中央支持高雄市政府，所有的預算包括土地、工程經費5億多，全部中央買單、中央出錢，也是希望好事一樁，希望動工能夠提早，越早動工，越早完工，廠商就越早進駐，不會有較多建廠的變數。

陳其邁批評，「假如一定要等到選舉後，1月多，總統選舉完，我覺得建設不能停，尤其經濟的發展不能停，這些都很重要。原先大家講好的年底動工，他們都已經準備開會要動工，後來聽說高雄下令又停，我們覺得很遺憾，拚經濟不應該有選舉的考量。」

行政院政委張景森28日也透過臉書開砲，暗批葉匡時是「天兵副市長」。他指出，現在有6、7千億元回台的投資正等著土地要建廠，工程都已經發包，還不趕快動工，開發延宕的話，這些投資很快就會放棄高雄，跑到其他地區或國家，「你高雄還要發什麼大財？」

張景森傻眼表示，本來是高高興興的一件喜事，中央和地方都很期待。誰知道高雄市政府一位天兵副市長昨天晚上突然貼臉書，杯葛動工，說要選個黃道吉日，再來辦動工。還責問，「不知道中央在急什麼？」

張景森酸，「有睡到中午自然醒的市長，難怪有看黃曆上班的副市長！！天佑高雄！」