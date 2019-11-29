台中綠議員批沈智慧是中共同路人　藍議員：理解、遺憾

▲民進黨議員曾朝榮發言呼籲選民下架親中的立委沈智慧。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會民進黨團29日召開記者會，抨擊國民黨立委沈智慧在大陸取得法學博士後，回到台灣儼然成為中共同路人，不但聚眾歡迎大陸來台高官，還連署讓大陸人享用台灣健保的荒謬法案，綠營議員呼籲選民要擦亮眼睛，明年不要選出中共同路人，沈本人並未回應，反而是國民黨團對於綠議員不實指控深表遺憾。

▲台中民進黨團議員一致呼籲要維護台灣主權。（圖／民進黨團提供）

民進黨團29日在市議會黨團辦公室召開記者會，揭露沈智慧親中行徑，包括黨團總召李天生、副總召邱素貞、曾朝榮、江肇國、張家銨、賴佳微、蔡耀頡、黃守達、何敏誠和陳世凱等議員都到場聲援，議員們並高呼「拒絕中共同路人，下架沈智慧」。

李天生表示，沈智慧在中國修習法律博士學位，學的是馬克思主義、共產主義等思想教育，學習之後再來擔任中華民國立法委員，到底她在立法院所修的法律，是適合中華民國的，還是適合中國的？

曾朝榮說，沈智慧不但在2009年和中華統一促進黨等團體發動數百名群眾，歡迎中國海協會會長陳雲林到台灣訪問，2014年，中國國台辦主任張志軍訪台時，沈也召集一群民眾前往列隊歡迎，還大聲廣播「張主任，我們歡迎您」。

邱素貞指出，沒有看過沈智慧提出民生法案，反而去連署要求全面開放中國人士來台享用台灣健保的法案，看看香港反送中事件，超過2百萬人走上街頭，所以2020台灣人民一定要團結，維護台灣主權自由民主，用選票下架親中的沈智慧。

陳世凱認為，沈智慧的行為比吳斯懷更加親中，更加的偏統，甚至聯合統促黨歡迎張志軍、陳雲林，這樣的行為已經超越了吳斯懷，社會都因為吳斯懷列入不分區而引發爭議，那麼沈更該被下架。

江肇國表示，這次選舉是台灣主權捍衛的一場重要選舉，台灣必須向中國清楚表達拒絕一國兩制，一定要拒絕這些中共同路人繼續待在立法院。

沈智慧對於民進黨議員所言並無回應，反而是國民黨團出面聲援，黨團對於沈智慧的立委問政表現，給予高度肯定，對於民進黨籍議員都負有輔選任務能夠理解，但是對於記者會中的不實指控與污蔑，則是深表遺憾。

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