雲林花生大戰！張麗善提告誹謗　蘇治芬：遮掩心虛罷了

▲雲林縣長張麗善28日於四湖鄉海清宮包青天廟，下跪祈請包青天替她與農民做主，張麗善說決心向惡意抹黑誣陷宣戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

花生大戰延燒，雲林縣長張麗善28日於四湖鄉海清宮祈請包青天替她與農民做主，縣長張麗善表示，決心向惡意抹黑誣陷宣戰，並將於下午前往雲林地檢署針對蘇治芬及於網路散播文字圖片謠言的人提出加重誹謗告訴。民進黨立委參選人蘇治芬回應說，「她的提告不過是遮掩自己的心虛罷了」。

雲林縣二期花生面積種植約9百公頃，收購花生價格波動造成「兩個女人的戰爭」，張麗善與立委蘇治芬互指對方是造成花生價格暴跌的禍首，引發一連串的「花生之亂」，從花生田吵到議會再延伸走司法途徑互控，雲林縣長張麗善今日請包青天主持公道，遭到有心人惡意於網路散播謠言，且對名聲與清譽造成嚴重影響，將委託律師於下午前往雲林地檢署提出告訴。

▲雲林縣長張麗善與律師出示蘇治芬陣營於路邊架設大型看板圖片。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示， 11月18日在民進黨議員議會質詢下，拿出11月12日農委會花生進口決標資料，將花生價格暴跌的事實與問題點出來，卻遭到有心人於網路散播謠言，且縣政府為解決雲林花生問題，宣布針對二期轉作花生對地補貼每公頃2千元，此舉又遭人在網路謠傳成農會拒絕收購等，甚至遭蘇治芬陣營利用宣傳車及布條、看板散播不實謠言，涉嫌人身攻擊。

立委蘇治芬對此回應，「我們質疑的重點不在張麗善的發言有沒有導致花生價格下跌，自始至終，我們強調的是在盤商用進口配額的藉口壓低花生價格後，張麗善在議會的不實發言，使得原已下跌的花生價格雪上加霜，這不是一個縣長該做的事，也是被批該感到可恥的原因。張麗善到現在還和花生盤商同一口徑，她的提告不過是遮掩自己的心虛罷了。」

▲蘇治芬11月20日出示遭網路上所散播不實資訊，向雲林地檢署送件提告。（圖／資料照片／記者蔡佩旻翻攝）



▲雲林縣長張麗善28日出示「花生之亂」時序錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

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