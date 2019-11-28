橋科道路動土高市摃中央　葉匡時：急什麼？岳父取代新郎倌！



▲高雄市副市長葉匡時 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄橋頭科學園區友情路拓寬工程今(28日)舉辦動土典禮，但就在前一晚，高雄代理市長葉匡時發文批「不知道中央在急什麼？這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎」，葉匡時28日受訪時提到「我們有先跟中央溝通現值總質詢，而開工前要做很多程序，我們不要假開工，認為明年一月是最好開工時間，但他們就決定今下午就要開工，陳其邁取消出席，不曉得是否跟我的臉書有關。」

葉匡時27日發臉書開頭就先批「不知道中央在急什麼？」他說「這條聯外道路中央確實有補助高雄，但是是由高雄市主政並發包施工。中央希望做個開工典禮，總要等我們高雄市的議會總質詢結束以後再選個黃道吉日吧？中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。問題是，這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？」

他在貼文指出「這就好像爸爸補助兒子婚禮費用，兒子還在挑選婚禮之日，爸爸就自己跳下來當新郎，兒子真不知道該笑還是該哭。」

▲葉匡時直指我們不要假開工 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

但其實行政院副市長陳其邁原定也要出席「橋頭科學園區友情路拓寬工程動土典禮」，但卻在一早宣布另有行程，因此原行程取消，不禁讓人聯想這之中的關聯。

而代理市長葉匡時下午出席2019智慧科技全球趨勢論壇，再次被媒體問到此議題，葉匡時說「我們有先跟中央溝通現值總質詢，而開工前要做很多程序，我們不要假開工，可能過一個禮拜、二個禮拜、一個月，又來開工一次，我們不要做虛假功夫，我們認為明年一月是最好開工時間，但中央內政部就突然發一個文給我們說，他們就決定今下午就要開工，陳其邁副院長也要來出席，不曉得是否跟我的臉書有關，他（陳其邁）又突然取消行程。」

媒體追問葉匡時是否覺得陳其邁今突然取消行程有政治考量，葉匡時回:「我不知道，我想大家自己判斷。」