橋科聯外道動土引戰！內政部回擊：不知道高市府在「張」什麼

▲高雄橋頭科學園區友情路拓寬工程不見高市府官員。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄橋頭科學園區友情路拓寬工程28日舉辦動土典禮，但就在前一晚，高雄代理市長葉匡時在臉書抱怨「這個工程是由高雄市承辦並發包的，中央怎麼個開工法呢？」，並且在開工典禮時並無高市府人員參與，內政部政次花敬群則說「其實應該是市府高層突然間一種在張(鬧彆扭)，在張什麼我們不知道，我們希望趕快動，所以我們希望高雄還是要急一點比較好。」

高雄橋頭科學園區友情路拓寬工程引起高市府和內政部槓上，就因為高雄代理市長葉匡時高認為這條聯外道路中央確實有補助，但是由高雄市主政並發包施工。中央卻完全不尊重高雄市，自行開工起來了。

▲高雄橋頭科學園區聯外道路拓寬工程動土 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

內政部政次花敬群出席動土典禮，他說「這個地方越早動工，背後是越早完工，讓廠商越早進駐，讓地方的繁榮越早實現，反過來講，其實一旦大家延宕了最前頭的開工，實質上後頭的進度，大家也會開始疑慮。最重要的是現在美中貿易戰，背後這麼龐大的產業用地的需求，廠商投資的評估，我們必須要讓他有充分的信心，他才敢把這麼龐大的資金能夠放到橋頭科學園區來，所以我覺得不能用政治性去延宕地方重大的產業發展，這不是我們在急什麼，我們擔心的是高雄市政府，你為什麼一點都不急。」

媒體提問高雄市府都沒有派員參加，是不是地方跟中央溝通上出了什麼樣的問題？內政部政次花敬群則說「其實應該是市府高層突然間一種在張(鬧彆扭)，在張什麼我們不知道，但是我剛剛提過，我們希望趕快動，讓這個發展的計畫能夠讓產業跟地方都有信心，所以我們希望高雄還是要急一點比較好。」

不過原本行政院陳副院長其邁，也有受邀參加動土典禮，為何臨時卻取消？花敬群解釋「陳副院長臨時有非常重要而且是近期迫切的個案的討論，據我初步了解，應該是會跟通訊頻譜，可能後面有一些招商的業務，所以他必須趕快去確認招商的過程要怎麼執行，動輒也是非常龐大的招商計畫，所以陳副院長才臨時改變行程。」

「時間對我們來說完全沒用！」