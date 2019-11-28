　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

平交道故障「差1秒險死」還被霸凌　女駕駛看到林佳龍淚崩：心很痛、身體也很痛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼女子看到平交道柵欄升起警示聲停止，開車過平交道就遭火車撞上。（圖／當事人提供）

▲女子看到平交道柵欄升起警示聲停止，開車過平交道就遭火車撞上。（圖／當事人提供）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵自強號22日晚間行經新烏日至成功間的登寺巷平交道撞擊一輛小客車，林姓女駕駛輕傷送醫，台鐵第一時間竟將所有的過錯全指向「駕駛搶快闖越平交道」，但後來行車紀錄器打臉台鐵，女駕駛還說「再慢一秒鐘，她就無法說話，死無對證！」台鐵事後也急澄清致歉。交通部長林佳龍探視，林女也激動的說「心很痛、身體也很痛！」

擔任台中市消防局烏日消防分隊志工小隊長的林姓女子，22日晚間9點多，開自己的愛車返家，途中行經登寺巷平交道。她發現平交道警示聲響且柵欄放下，先停車等候，幾秒後警示聲停止且柵欄開啟，她立刻起步過平交道，結果竟遭疾駛而來的自強號火車高速撞上。人受到輕傷的她雖幸運自行逃出，並由救護車送醫治療。但台鐵卻在粉絲專頁針對此事件提醒民眾不要搶快，將錯全指向她闖越平交道，讓她氣到請朋友在臉書發文澄清。

請繼續往下閱讀...

▲女子開車過平交道遭自強號撞上車尾，整輛車嚴重變形。（圖／民眾提供）

林女說，她因為受有腦震盪及全身多處擦挫傷，到醫院後必須住院觀察幾天。昨天下午鐵路警察有到醫院找她做筆錄，台鐵人員則沒人跟她聯繫，卻發現台鐵竟對外發訊息，認為是她搶快闖平交道，結果一堆網友罵她。

根據《聯合報》報導，交通部長林佳龍27日下午前往醫院探視林女，林女看到林佳龍探視激動的說「心很痛、身體也很痛！」、「差一秒鐘就不是這樣，還好有行車紀錄器還我清白，否則死無對證，台鐵到第3天才說真相！」甚至還說「實在很害怕、不敢回家，拜託部長解決！」

林佳龍也向林女道歉，表示這是台鐵的錯，讓林女受到霸凌、身心受創，一定會查明真相、追究責任。

ET快訊
高以翔16秒節目畫面瘋傳！　爬陡坡「手抓欄杆」一轉彎消失了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

平交道故障「差1秒險死」還被霸凌　女駕駛看到林佳龍淚崩：心很痛、身體也很痛

「深秋怪物」北冕還會飄移！入冬最強冷空氣下周往南衝　彭啟明：會很有感

嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽　海巡署金馬澎分署勇奪冠軍

西雅圖咖啡退貨困難！消基會揭客服電話頻佔線　喊話應付5倍賠償

新一波強冷空氣下周襲！中部以北低溫探13°C　已接近「冷氣團」水準

台澳籍正妹陶藝家首次返台展出！大型空運作品思考「生、死、時間」

芒草季熱點+1　陽明山花鐘旁得意狗兄妹萌穿和服揪你來打卡

12月起大學師生赴陸交流須提前報備　教育部設「赴陸交流登錄平台」

正牌與虛擬女友打鬥！台中歌劇院2020科技藝術　浮空投影、4D Box智慧舞台

環保署秀「中火許可證」打臉中市府：多一點專業，少一點口水

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

平交道故障「差1秒險死」還被霸凌　女駕駛看到林佳龍淚崩：心很痛、身體也很痛

「深秋怪物」北冕還會飄移！入冬最強冷空氣下周往南衝　彭啟明：會很有感

嘉義諸羅山盃全國慢速壘球錦標賽　海巡署金馬澎分署勇奪冠軍

西雅圖咖啡退貨困難！消基會揭客服電話頻佔線　喊話應付5倍賠償

新一波強冷空氣下周襲！中部以北低溫探13°C　已接近「冷氣團」水準

台澳籍正妹陶藝家首次返台展出！大型空運作品思考「生、死、時間」

芒草季熱點+1　陽明山花鐘旁得意狗兄妹萌穿和服揪你來打卡

12月起大學師生赴陸交流須提前報備　教育部設「赴陸交流登錄平台」

正牌與虛擬女友打鬥！台中歌劇院2020科技藝術　浮空投影、4D Box智慧舞台

環保署秀「中火許可證」打臉中市府：多一點專業，少一點口水

竹科工程師手機震動　妻驚見他狂買春「小紫女神太讚、竹北小童有幫洗澡？」

「蔡賴配」民調大幅領先30.46％！　民進黨：繼續爭取最大支持

大劉德華一點點...周華健被叫大叔怒問「我得罪誰！」

獨／高以翔猝逝...小馬痛揭錄影血淚史！「險被分屍」請辭保命：太over了

3星座天生就是社交高手！要找和事佬，推派天秤最明智

平交道故障「差1秒險死」還被霸凌　女駕駛看到林佳龍淚崩：心很痛、身體也很痛

自由時報民調：蔡49.95％、韓19.49％、宋5.62％　挺朱選民69％轉投韓

「土製潛艇」載滿33.5億元！　西班牙破歐洲第1例水下運毒：3噸古柯鹼

「政戰將級人事異動」名單外洩　國防部長震怒傳撤查

「深秋怪物」北冕還會飄移！入冬最強冷空氣下周往南衝　彭啟明：會很有感

艾文改編玖壹壹《鄉下來的》燃炸！　潘瑋柏狂讚：非常喜歡

生活熱門新聞

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

她停車格內講電話　大叔要求開走：我要停耶…拍照咒罵

金錢豹小姐都很正？　網友專業分析

北冕拐彎恐破強颱！更猛冷空氣12月到

「深秋怪物」北冕還會飄移　入冬最強冷空氣下周往南衝

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

求助就業中心見證「求職路被斷」

菜鳥領薪秒敗「整套Uniqlo穿搭」卻悲劇了

夜市攤商賣「芭樂精髓」網又愛又恨

抬頭只見2顆球！移動式台北101正妹現身

新一波強冷空氣下周襲！北部低溫探13°C

深V澎澎袖套裝！白皙妹一穿「氣囊自動爆開」

更多熱門

相關新聞

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現

北捷「最邊緣站」曝光！消失都沒人會發現

捷運環狀線預計將於今年底通車，讓大台北生活圈更加緊密、方便。隨著捷運站的增多，有網友好奇詢問「台北捷運哪一站消失會沒有人發現？」沒想到答案竟一面倒，甚至有人說「還真的沒去過！」

為省23元　台鐵列車長意外戳穿人夫的秘密

為省23元　台鐵列車長意外戳穿人夫的秘密

學界反撲！委員嗆「非少數人」

學界反撲！委員嗆「非少數人」

學界促公開審議　36小時千人響應

學界促公開審議　36小時千人響應

人臉辨識保護安全？侵害隱私？ 張學友演唱會抓80名逃犯 強國2秒全世界人口翻一遍｜行動法庭 第41集

人臉辨識保護安全？侵害隱私？ 張學友演唱會抓80名逃犯 強國2秒全世界人口翻一遍｜行動法庭 第41集

關鍵字：

台鐵自強號

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔遺體返台「要過3關卡」專機千萬起跳

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

高以翔猝逝事故現場全封鎖！《追我吧》本周停播

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

高以翔曾說結婚才公開…小13歲白富美女友曝光

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

賢賢復出後消失　近況曝光惹哭網：等你

高以翔豪門身世曝光！

年輕人突然猝死！醫曝「背後可怕原因」

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面