平交道故障「差1秒險死」還被霸凌　女駕駛看到林佳龍淚崩：心很痛、身體也很痛

▲女子看到平交道柵欄升起警示聲停止，開車過平交道就遭火車撞上。（圖／當事人提供）

記者葉國吏／綜合報導

台鐵自強號22日晚間行經新烏日至成功間的登寺巷平交道撞擊一輛小客車，林姓女駕駛輕傷送醫，台鐵第一時間竟將所有的過錯全指向「駕駛搶快闖越平交道」，但後來行車紀錄器打臉台鐵，女駕駛還說「再慢一秒鐘，她就無法說話，死無對證！」台鐵事後也急澄清致歉。交通部長林佳龍探視，林女也激動的說「心很痛、身體也很痛！」

擔任台中市消防局烏日消防分隊志工小隊長的林姓女子，22日晚間9點多，開自己的愛車返家，途中行經登寺巷平交道。她發現平交道警示聲響且柵欄放下，先停車等候，幾秒後警示聲停止且柵欄開啟，她立刻起步過平交道，結果竟遭疾駛而來的自強號火車高速撞上。人受到輕傷的她雖幸運自行逃出，並由救護車送醫治療。但台鐵卻在粉絲專頁針對此事件提醒民眾不要搶快，將錯全指向她闖越平交道，讓她氣到請朋友在臉書發文澄清。

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▲女子開車過平交道遭自強號撞上車尾，整輛車嚴重變形。（圖／民眾提供）

林女說，她因為受有腦震盪及全身多處擦挫傷，到醫院後必須住院觀察幾天。昨天下午鐵路警察有到醫院找她做筆錄，台鐵人員則沒人跟她聯繫，卻發現台鐵竟對外發訊息，認為是她搶快闖平交道，結果一堆網友罵她。

根據《聯合報》報導，交通部長林佳龍27日下午前往醫院探視林女，林女看到林佳龍探視激動的說「心很痛、身體也很痛！」、「差一秒鐘就不是這樣，還好有行車紀錄器還我清白，否則死無對證，台鐵到第3天才說真相！」甚至還說「實在很害怕、不敢回家，拜託部長解決！」

林佳龍也向林女道歉，表示這是台鐵的錯，讓林女受到霸凌、身心受創，一定會查明真相、追究責任。