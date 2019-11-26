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為省23元…台鐵區間車查票　列車長意外戳穿「人夫的秘密」

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▲新竹火車站。（圖／記者陳凱力攝）
▲人妻李女買半票搭火車遇查票，竟亮出小王的員工證件以正宮自居。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1名李姓人妻出軌台鐵已婚詹姓列車長，為了省23元的車資，竟以詹男的工作證件冒名頂替其元配，並偽造其簽名、個資等資料後藉故快閃躲避追查。事後警方通知詹男妻子釐清此案，才意外讓這場列車不倫戀曝光。新竹地院依詐欺得利及偽造署押罪，判李女拘役50日、3月，緩刑2年，並捐公庫7萬元。

判決指出，人妻李女是台鐵詹姓列車長的小三，經常搭火車找詹男幽會，李女為了貪小便宜，竟到自動售票機以半價13元的優惠購買原價25元的車票，從新竹坐區間車到湖口。

李女在搭電聯車途中遇到汪姓列車長查票，她拿出詹姓列車長的員工通勤乘車證、工作證影本供汪查驗，並謊稱「是詹姓列車長的妻子」，由於李女無法提供身分證明，而遭扣證件影本，汪姓列車長通報車站，並將李女帶回等待警方到場。

李女堅稱自已就是詹姓列車長的太太，為了取信對方，她還默寫下正宮生日、身份證、地址等個資，偽造正宮簽名，並趁警方還沒到場時，藉口有事先行離開。

警方事後調閱監視器，通知正宮製作筆錄，而詹姓列車長擔心婚外情曝光，還謊稱自己日前將員工通勤車證、工作證影本交由老婆使用，但卻不慎遺失，有可能因此遭到冒用

由於詹姓列車長與李姓小三的婚外情在同僚間並非秘密，許多人也知道李姓小三都是搭火車買半票和列車長幽會，詹男見紙包不住火後，最終才坦承是自己將乘車證和工作證影本交給小三使用。

李姓小三向法官坦承犯行。法官認，李女偽簽許女相關個資，並以許女名義簽名，是犯詐欺得利罪及偽造署押罪。審酌李女無前科素行，但明知沒有資格買優惠半價票的身份，卻貪圖小利而購買半價車票搭乘火車，詐得鐵路載運服務的財產上不法利益，對財產安全及交易信賴造成危害。

法官考量，李女當時經列車長查車票時為了掩蓋犯行，又出示詹男的鐵路局員工通勤乘車證、工作證影本，並佯裝為員工眷屬，偽簽許女名字，導致許女無辜身陷受到刑事追訴、處罰之風險，事後又逃離現場，所為顯屬不該，念及犯後於警詢時即坦承犯行，並補交票價23元，足見有悔悟之意，經偵審程序當知警惕，無再犯之虞，因此依詐欺得利罪，判拘50日；偽造署押罪，判刑3月，緩刑2年，並應捐公庫7萬元。

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