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林佳龍太傲慢！學界連署促公開審議　僅36小時千人響應　支持率近百分百

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▲▼交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部長林佳龍挨轟藐視專業，學界反撲近千人連署。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部近日頻推軌道建設，交通部長林佳龍還表示，「不該讓少數意見凌駕政策」，藐視專業。學界因此發起「建立重大交通建設的公開審議機制」連署，短短36小時就有931人參與，其中交通部所屬單位、地方交通局、台鐵局等從業人士有182人參加，結果共98.9％支持建立公開審議機制、56.2％反對交通部取消鐵路立體化自償率門檻。

近日交通部通過桃園鐵路地下化綜合規劃，審查委員、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄不滿程序不當，當場請辭。交通部長林佳龍日前重話批評，少數審查委員意見凌駕多數人與政府，交通部應找能幫忙政府制定政策的委員協助，而不是讓少數人決定國家建設，甚至表示過去機制是「積非成是」。

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▲▼高鐵列車外漆全面國產化。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部近日頻推高鐵興建政策。（圖／記者賴文萱攝）

張勝雄等學者不滿，於昨日上午10點起發起連署，要求「交通部尊重專業，建立重大交通建設的公開審議機制」，連署至今日晚間10點截止，有多達931人參與連署，其中包括大學教授53人；專業人士如工程顧問公司、技師、民營運輸業者等，共245人；政府部門如交通部所屬單位、地方交通局、台鐵局等，共182人；其他451人。

據連署統計，共98.9％支持建立重大交通建設的公開審議機制、98.7％支持公開所有重大交通建設的報告與審議過程資訊、96.1％支持重新檢討台鐵捷運化與立體化政策。

此外，交通部擬取消鐵路立體化自償率條件，於各縣市政府推行鐵路立體化，照顧偏鄉居民交通權利，達林佳龍所言「交通平權」目的。連署結果顯示，共56.2％反對取消自償率門檻、26.8％支持取消。連署人認為，自償率是基本審查門檻，可因地制宜、就各地方財政狀況調整，但不應廢除。

▲▼台鐵,台鐵車站,台鐵月台,員林車站。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部擬取消鐵路立體化中自償率門檻。（圖／記者賴文萱攝）

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