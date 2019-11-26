軌道審查爭議學界反撲！辭職委員嗆「我不是少數人」 直言：上位者太封閉

▲交通部長林佳龍日前表示「少數人意見不該凌駕政策」，引發學界不滿反撲。（圖／記者黃國霖攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部近日頻推鐵道政策，交通部長林佳龍一席傲慢言論「少數人意見不該凌駕重大政策」，引發學界不滿並發起連署，短短36小時內即獲得931人連署。連署發起人張勝雄在臉書表示，運輸專業領域中有同樣想法的人其實很多，可見他並非如林佳龍所言為「少數人」，他直言，在上位者聽不見真正的聲音，恐非國家之福。

交通部15日通過桃園鐵路地下化綜合規劃，審查委員、淡江大學運輸管理學系教授張勝雄認為，該案徒增經費，卻沒有實質效益，還會使台鐵連帶虧損，然而所提意見卻不被正視，最後當場請辭。

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▲交通部近日擬推行高鐵南延與東延計畫。（圖／記者洪正達攝）

交通部長林佳龍22日重話狠批，現行審查委員會機制太浮濫，少數人決定國家重大政策發展，並不合理，甚至有特定委員反軌道建設，交通部要找「能幫助政府」的委員協助。

張勝雄等學者不滿，周日發起連署，要求交通部「尊重專業，建立重大交通建設的公開審議機制」，短短36小時就獲得931人連署，支持率高達98.9％，並有56.2％反對交通部取消自償率，強推鐵路立體化政策。

張勝雄昨日也在臉書指出，從連署結果看來，運輸專業領域中，與他有同樣想法的人其實很多，可見他並不孤獨，也絕非「少數學者」。他表示，政府部門沒有言論自由，眾多公務員不敢暢所欲言，若在上位者聽不到真正的聲音，恐非國家之福，「上位者的開放態度很重要」。

▲交通部擬取消鐵路立體化要點中的自償率條件。（圖／記者王兆麟翻 攝）

張勝雄表示，「立體化後的鐵路路線利用率100％好棒棒、立體化後的鐵路營運虧損再擴大，真不長進」，他怒酸，「狗吠火車至此，您說交通部、行政院會停、看、聽嗎？」該篇貼文獲得許多學者按讚留言，有人表示「交通政策只會撒錢，審查制度已遭破壞，感謝老師起義，讓民眾有知的權利」。

交通部表示，針對連署的學者專家，交通部絕對尊重，也由衷感謝，將參考連署提出的建言，讓公共建設更符合全國鐵道政策規劃與地方需求。不過因鐵路立體化政策攸關民眾行的權利，因此交通部將調整機制，但在未來的審查程序中，仍須借重專家學者的寶貴意見。