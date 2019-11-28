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秀全國燃煤數據　張善政嗆蔡英文：別用區域數字騙票

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▲▼ 張善政批蔡英文用區域數字騙票。（圖／翻攝張善政臉書）

▲ 張善政批蔡英文用區域數字騙票。（圖／翻攝張善政臉書）

記者黃巈禾／台北報導

台中火力發電廠的減煤議題持續延燒。對此，國民黨副總統候選人張善政28日在臉書秀出全國燃煤數據，並直言蔡政府只是把台中火力發電廠的燃煤移到其他的燃燃電廠去燒而已，不要再用話術來騙人民騙選票。

張善政表示，總統蔡英文報喜不報憂，民進黨話術騙選票，蔡政府到現在還是不願誠實面對民眾，只敢用區域性的數字來假裝有好政績，但「用肺、用癌發電」最真實狀況卻沒有讓全民知道。

張善政指出，即便中火燃煤數字降低，新北的林口、高雄的大林、興達、民營的麥寮、和平這些燃煤電廠的燃煤用量與發電度數卻增加，2018年燃煤發電度數是有史以來最高，也是有史以來第一次超過1300億度，達1312億度。

張善政從經濟部能源局調出歷年來全國燃煤噸數，以及時任的行政院長，2014、2015年毛治國時期分別是4838.1萬公噸、4595.8萬公噸；2016年張善政時期4697.7萬公噸；2017年林全時期4927.7萬公噸；2018年賴清德時期5067.8萬公噸；2019年蘇貞昌時期預估4993萬公噸，從數據得知賴清德時期，全國燃煤噸數最多。

張善政也列出2012年到2017年的燃煤發電度數，2012年1224億度，2013年1215億度，2014年1234億度，2015年1171億度，2016年1212億度，2017年1279億度，2018年1312億度。

張善政指出，這些數據明明白白顯示，蔡政府只是把台中火力發電廠的燃煤移到其他的燃燃電廠去燒而已。蔡英文執政期間，不只燃煤發電度數2018年創新高，燃煤噸數也是歷史最高，「即使2019年的預估數字，都比我擔任院長時代多得多」，這也是為什麼蔡政府只敢提中火，不敢說全國，不要再用話術來騙人民騙選票。

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