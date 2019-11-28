快訊／韓國瑜呼籲支持者：今起拒絕回答任何民調電話

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜近日民調持續落後總統蔡英文，且差距拉大，甚至有民調差距30%。對此，韓國瑜28日受訪時，痛批太多有心機構不停用假民調來迷惑人心、打擊支持者信心， 「我公開呼籲，所有支持韓國瑜的好朋友們，從今開始接到任何民調電話，拜託大家，一律拒絕回答。」

▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜表示，謝謝很多支持韓國瑜的朋友非常辛苦，心情像坐雲霄飛車一樣高高低低，甚至一些韓粉還被污名化，「這麼多奇奇怪怪的民調，數字差這麼大，我公開呼籲，所有支持韓國瑜的好朋友們，從今開始接到任何民調電話，拜託大家，一律拒絕回答。」

韓國瑜痛批，假民調太多，去年九合一選舉時，一百次民調中他輸了一百次，最後仍是大勝，「太多有心的機構不停用假民調來迷惑人心，打擊韓韓國瑜支持者信心，太多支持者怕被查水表、怕被政治報復不敢表態，總統選舉民調已經無法展現真實民意，變成全世界民主國家的笑話」，因此他鄭重呼籲所有支持者，從今開始接到任何民調電話，一概回答「不知道」三個字，讓所有假民調的單位測不到真實的答案，「在明年一月十一日投下神聖一票，讓所有民進黨的人了解什麼叫做真正的民調。」

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