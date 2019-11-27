張善政惡意扯蘇貞昌住院...政院痛批假訊息：對脫序的發言感到遺憾





▲張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌日前因為過度勞累引發病毒感染，在稍加休息後恢復狀況良好。不過，國民黨副總統參選人27日卻惡意造謠蘇貞昌住院，甚至還詛咒蘇貞昌應該「再住回醫院去」。對此，行政院發言人Kolas Yotaka 回應，對張善政脫序的發言感到意外也遺憾。

張善政27日到淡水輔選立委參選人洪孟楷，他致詞時表示，蘇貞昌一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為蘇貞昌住院了，「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，老天有眼，很快就會讓他住回醫院去，所以希望蘇院長很快康復，然後恢復成正常人，恢復成一個正常的行政院長。」

對於張善政散播假訊息稱蘇貞昌住院，Kolas 嚴正駁斥，「蘇貞昌院長在家休息一天即返回行政院上班，恢復狀況良好，但張前院長甚至詛咒蘇貞昌院長應『再住回醫院去』，行政院對其脫序的發言感到意外也遺憾。」

Kolas 呼籲張善政保持風度與格局，保持理性，勿因選舉而口不擇言，拿許多國人的身體健康開玩笑，甚至有總統候選人疑似以「腦殘」稱呼身心障礙者，都是相當不良的示範。

事實上，蘇貞昌身體微恙各界都很關心，總統蔡英文要求他多休息，民進黨副總統參選人賴清德親自幫忙配了營養品，鴻海集團創辦人郭台銘表示願意提供醫療團隊協助等。

不過，幕僚透露，蘇貞昌其實是靠著工作當復健，這幾天沒有外出行程，但各種會晤部會首長，主持院會和接見訪客的工作沒停過，「總統雖然請他多休息，但他覺得工作對他復原的幫助更大，事實上真的如此。」

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