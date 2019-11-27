影／張善政：蘇貞昌再酸言酸語　老天很快讓他住回醫院去

記者黃巈禾／綜合報導

行政院長蘇貞昌日前因病毒感染導致顏面神經麻痺，取消公開行程。國民黨副總統候選人張善政27日下午到淡水為立委候選人洪孟楷助選，他致詞時竟脫口說出，如果蘇貞昌回到行政院再酸言酸語，「老天有眼，很快就會讓他住回醫院去。」

張善政表示，蘇貞昌一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為住院了，「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，老天有眼，很快就會讓他住回醫院去，所以希望蘇院長很快康復，然後恢復成正常人，恢復成一個正常的行政院長。」

對此，行政院發言人Kolas Yotaka嚴正駁斥，「蘇貞昌院長在家休息一天即返回行政院上班，恢復狀況良好，但張前院長甚至詛咒蘇貞昌院長應『再住回醫院去』，行政院對其脫序的發言感到意外也遺憾」，呼籲張善政保持風度與格局，勿因選舉口不擇言，拿身體健康開玩笑，甚至有總統候選人疑似以「腦殘」稱呼身心障礙者，都是不良示範。

蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明也批評，把人家健康當玩笑話的政治人物不是政客是什麼，當韓國瑜陣營一直想影射對手意圖攻擊韓健康問題是不道德的同時，張善政公然的消費他人的健康問題難道不用道歉？蘇貞昌早就在崗位上工作，張善政為何要拿住院開玩笑？「這種不入流的玩笑話，是跟韓國瑜學的嗎？」

▲張善政、洪孟楷。（圖／翻攝洪孟楷臉書）