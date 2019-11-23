自稱共諜！王立強心路歷程曝光　兒子出生「我出事怎麼辦」決心遠走澳洲

▲自稱中國間諜的男子王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）



記者林彥臣／綜合報導

自稱中國間諜男子王立強（Wang William Liqiang，音譯，或譯王力強）23日向澳洲政府尋求政治庇護，並且在媒體上揭露如何在台灣、香港、澳洲影響選舉的細節，並且曝光自己尋求政治庇護的心路歷程。澳洲財政部長費登伯格（Josh Frydenberg）指出，該名男子已轉交執法部門，這些在媒體上的相關陳述令人感到不安。

費登伯格在「澳洲自由黨」舉辦的一場年度會議上，在空檔的時間接受媒體訪問表示，「媒體上的報導非常令人擔憂，我們已採取措施，確保我們的反外國干預法準備就緒，政府對此沒有道歉。」。他表示，執法單位已經處理這個事件，所以不對單一個案進行評論。

澳洲反對黨工黨領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）指出，中國間諜王立強可能有尋求庇護的「合理要求」，澳洲政府需要保護國家主權。工黨將於下週要求政府簡報。

王立強接受媒體訪問時聲稱，他1992年出生於福建省的中產家庭，今年26歲，安徽財經大學攻讀油畫系，自小酷愛繪畫，苦練繪畫十餘年終考上安徽財經大學學習油畫，曾兩次參加全國性美術展覽並多次獲獎，上大學時因為和院長的關係很好，就介紹他到於香港的中國創新投資公司（CIIL）求職，並於2014年移居香港。

對於是如何成為間諜，王立強解釋，因為善於繪畫的技能使得他被CIIL總裁向心（Xin Xiang，真實姓名向念新Xiang Nianxin）相中，2015起擔任總裁夫人龔青（Qing Gong）的油畫老師，「得到她的喜愛，是我成為核心成員的關鍵點。」

▲王立強聲稱，參與過銅鑼灣書店事件。（圖／翻攝Google街景）



王立強聲稱，在2015年執行了銅鑼灣書店事件，該書店出售令中共不悅的作品才是這些人被帶走的原因，他們派了6名特務把李波等人從銅鑼灣書店的倉庫帶走，直接帶去中國大陸，但是也在執行了這件事之後，才開始令他感到害怕。

▲王立強聲稱，他在2018年所執行的任務，就是要動搖總統蔡英文的統治。（圖／記者黃國霖攝）



在對台工作部份，王立強聲稱，2018年他幫助中國情報組織建立一支網軍，主要由大學生組成，任務是轉移政治焦點改變「台灣候選人的命運」，另外也透過媒體、宮廟宇一些基層組織滲透，目的是幫助北京動搖總統蔡英文的統治。

王立強聲稱，2018年任務成功後，他又接到另一份對台任務，就是干預台灣2020總統大選，讓蔡英文下台，在今年5月他獲得一本假的南韓護照，被下令前往台北執行任務。

王立強的妻子米雅（Mia）在澳洲讀書，2017年米雅說自己懷孕了，當時就讓他思索著，該如何告訴孩子他的工作，一家人在香港或中國又該如何生活，在2017年11月，他的兒子出生 ，他擔心會被台灣反間諜當局逮捕，「若我發生什麼事，我的家人就毀了。我的家人、小兒子怎麼辦？誰會保護我？」

王立強在今年初告訴老闆，他需要飛往澳洲探視兒子，他在4月23日飛往雪梨，知道自己再也不會回家，也不能見到父母，「每當我想到這個，就會非常悲傷。我的家人，不只是父母，還有祖父母，由於我們的電話被竊聽，不敢說太多」、「我的心情非常難過，沒有字句可以形容我的悲傷」。

王立強聲稱在年5月取得假的南韓護照，被下令前往台北執行任務。移民署對此則表示，經初步清查，目前查無可疑人士出入境資料。

儘管多家媒體引述王立強的說法，但還是有網友質疑其中的真實性，由於他所敘述的工作量相當龐大，如此龐大的工作量他一人應該很難負荷，另外間諜投誠的標準程序是隔離審訊，查明所持情報真偽，如果證明是真的間諜還必須改名換姓，甚至整形易容，在媒體前曝光自己的容貌，反而使自己暴露在危險之中。

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