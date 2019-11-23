大肌肌作戰沒用？館長「科學打臉」嗆辯論　古早當兵根本摧殘青春肉體

▲館長開直播，「科學打臉」肌肉無用論。（圖／翻攝自館長成吉思汗）



記者林彥臣／綜合報導

館長在直播中不講政治，回歸久違的體能訓練專業！陳之漢近日與國軍合作體能與格鬥訓練，結果遭退役將領質疑其專業性，讓他決定在直播中闡述各種科學訓練概念，並親身示範。他嗆聲，古早時候當兵的概念根本不是訓練體能，而是摧殘年輕人身體，歡迎退將不服來辯。

館長表示，國軍的弊病就是該訓練的不訓練，不該訓練的一直訓練，例如在國軍非常少有機會進行肌力訓練，不論是當一個戰士，或是當一個職業運動員，都需要大量的肌力，也就是利用重量訓練去完成，因此所有運動都脫離不了重量訓練，去促進肌耐力、肌爆發力、最大肌力、肌肥大。

館長醜話講在前頭，「我以下所講的這個，歡迎所有國軍的退役將領來跟我辯論，而不是你上個節目亂噴口水，講難聽一點，你們這種就是老觀念、落伍的、拖垮這個時代的訓練設計」。

▲館長指出，正常行軍應該是這樣走。（圖／翻攝自館長成吉思汗）



館長以步槍兵為例，一名步槍兵包括一把步槍、一個大背包、水壺、彈袋、防彈背心、頭盔，一個人身上負重20公斤，同時還要做出很多次反覆擊瞄、轉換陣地的動作，這些動作會影響到胸椎、腰椎、髖關節、膝蓋的平衡，如果肌力不夠，就會用其他肌肉做代償。

▲肌力不夠，肌肉代償，行軍到後面就會彎腰、圓肩。（圖／翻攝自館長成吉思汗）



館長說，以前很多當過兵的人，在行軍時一定會覺得「腰椎快要爆掉」，等回到營區腰痛、歪肩、圓肩向前、胸椎前塌等等，之所以會產生這些狀況，就是因為肌肉力量不夠的時候，肌肉產生代償，所以肩線開始向下拉，胸椎、腰椎也跟著崩塌，步槍兵尚且如此，其他包括T-74機槍兵、81迫炮兵、120迫炮兵、榴彈槍兵等兵種裝備都10~20公斤，還要扛在身上行軍。

館長強調，這些裝備扛在身上，如果肌肉力量不足，犧牲掉的就是胸椎下塌，「久而久之，你在當兵的時候不是在增進你的體能，而是利用你的身體還年輕」，所以很多人當兵當到後面，膝蓋很痛、髖關節很痛、腰椎很痛、背部被拉扯產生疼痛。

▲如果在戰場上打到雙方都沒子彈，就是用自己的身體去跟敵人對抗。（圖／翻攝自館長成吉思汗）

館長打臉「肌肉有什麼用的」質疑，包括阿兵哥衝刺的爆發力、長時間行軍的肌耐力、架設81迫炮、120迫炮所需的肌力，這些都取決於身體肌肉的能力，大家常常在講「戰技體能」的觀念是錯誤的，應該叫「體能戰技」，沒有體能何來的戰技？沒有體能如何跟人對抗？

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