紐時：中國叛逃間諜聲稱　去年捐給韓國瑜2000萬人民幣

▲王立強自行揭露他干預台灣選舉。（圖／翻攝自The Age）



記者丁維瑀／編譯

《紐約時報》報導，自稱是中國間諜的男子王力強（Wang Liqiang，音譯）叛逃到澳洲，向媒體揭露中國如何干預台灣、香港等的選局；根據他的說法，在2018年選舉中，王協助捐款給國民黨總統候選人韓國瑜陣營約280萬美元（約台幣8690萬元）。不過，韓國瑜顧問趙建民則駁斥指控。

王力強自稱是中國情報人員，他告訴澳洲當局，中國軍事情報機構直接干涉香港與台灣的政局，方法包括滲透媒體、教育單位、捐款給受歡迎的候選人，以及建立數千個社群媒體帳號，來攻擊台灣的執政黨。兩名知情人士透露，一些西方外交人員相信，尋求政治庇護的王力強，他的說法在某些程度是可信的。

根據王力強的說法，2018九合一選舉期間，他幫助募集約280萬美元給韓國瑜陣營，「隨著2020總統大選接近，中國會為此付出更多努力。」韓國瑜的政策顧問趙建民則嚴正反駁指控，「韓國瑜怎麼敢隨便收下來源不明的兩千萬人民幣？他還想在台灣的政治舞台生存嗎？我認為這是不可能的。」

澳洲媒體《時代報》（The Age）此前報導，王立強把資料交給澳洲安全情報組織（ASIO），正在尋求政治庇護。王立強受訪時表示，他的情報部門為了影響台灣的政治體系，與媒體高層有所接觸，目標是推翻被視為敵方陣營的候選人，其中包括總統蔡英文。

《紐時》形容，王立強的聲明提供大量細節，他的說法肯定會在台灣、香港與其他地區引起反彈。以台灣的選舉為例，王立強描述中國軍方的許多分支如何展開工作，包括創建多家媒體與網路公司，發對「針對性的攻擊」，並在某個時期花費約2億美元投資台灣的電視台。他的聲明並未解釋，為何這麼一大筆經費沒有引起其他人士警覺。

據報導，王立強為了在澳洲取得政治庇護，提供長達17頁的聲明，他寫道，「我不想看見台灣變成第二個香港」、「把原本自由民主的土地變成專制的土地，我也不會成為這種陰謀的同謀」。澳洲外交部長辦公室證實收到王立強的聲明，這個消息首先被《雪梨先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）、《時代報》（The Age）報導。

熟悉王立強聲明的消息人士要求匿名，因為指控仍在調查中。總統蔡英文3日受訪時則嚴肅強調，台灣民主千萬不能受到中國大陸破壞。

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