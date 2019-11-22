超難賣模型不在架上了！老闆準備席開30桌慶祝...查了出售紀錄瞬間心碎

▲30歲吳老闆外型帥氣，幽默風趣。（圖／吳老闆授權提供）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名身穿藍色外套的男子走進模型店，老闆鉅細靡遺講解，之後發現一款超難賣的鋼彈模型已不在架上，他開心到想打給總鋪師席開30桌敬拜祖宗，但查詢出售記錄後發現模型其實是被偷的！當下心都碎了…決定自組專案小組，等了2個月後犯嫌再度上門，他立刻上前「尬聊」拖時間並通報警方逮人。

30歲吳姓老闆調閱監視器發現，52歲歐姓犯嫌於9月27日及29日上門光顧，還是由吳老闆親自解說，就這樣被歐男連偷2次，損失共計1400元；根據監視器畫面，歐男手法皆是悄悄把模型塞進運動外套並用腋下夾住，離開前還神態自若地跟店員聊兩句，謊稱下次會帶兒子來買。

▲男子進入店裡左顧右盼，時不時跟店員聊兩句，殊不知是要行竊的前奏。（圖／記者陳雕文翻攝）

吳老闆指出，得知竊賊是誰後，為了避免又被偷，跟店員透過LINE組成專案小組，只要一看到人就通報警方。等到本月20日，歐嫌疑似已經玩膩手邊的模型，想找其他目標下手，再次上門光顧，吳老闆見狀立刻在群組通報，接著上前以「懷孕的10大忌諱」以及「20個健康食物」為主題尬聊，拖延時間等警方到場順利逮人。

歐嫌當場坦承犯案，並誆稱自己是想拿玩具給孩子玩，警方隨即到歐嫌住處找到遭竊的模型，並查出歐嫌其實是單身、無業，住在父母遺留給他的房子裡，生活空虛無所事事，是個忠實鋼彈迷卻沒錢購買模型，只好冒險行竊，雖其表示願意歸還，警方仍以竊盜罪函送偵辦。

▲超難賣的鋼彈曝光。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，吳老闆從娃娃機店起家，也漸漸為童年記憶中的玩具著迷，因此在竹林路創辦模型專賣店，遇到歐嫌還以為遇到知音，可以在鋼彈的世界中互相分享切磋，殊不知是賊；吳老闆無奈表示，歐嫌偷的2模型中，有一款本身已經很難出售，現在又遇到被拆封的情況，要再賣給其他消費者也不太妥當。

吳老闆將親身經歷PO上臉書說，「發現一款超難賣的鋼彈不見了，我欣喜若狂，準備打給總鋪師在竹林路上辦個30桌…我跳著走到了POS前，居然查不到出售紀錄......調閱監視器果然看到了一位先生，當天在我詳細的解說完商品，他就決定把商品偷走，我想是我解說得太迷人，還（偷）兩次，是位高手！偷東西時總是不忘跟我們聊上兩句，說會帶兒子一起來，差點都想跟他加個line……11月他出現了，我腦袋出現了30種殺死他的方法，不能，我要冷靜，先點個foodpanda好了......」

網友笑翻回應，「老闆內心戲很多哦」、「文筆不錯，樸實無華又帶點詼諧」、「模型店老闆顧店的生活，就是這樣樸實無華且枯燥」、「真是哭笑不得阿~不過幫你測試了防盜系統」、「你的文筆很好耶！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有



【其他新聞】

火辣女大生不上課竟跑去「躺著賺」！用魔鬼身材狂榨男客2小時...令警驚豔

驚悚畫面曝光！Uber Eats與左轉機車對撞 外送員頭部重創失去心跳

影／車體瞬間破碎！Uber Eats趕接單與雙載機車對撞 3人噴飛畫面曝光

▼吳老闆把遭竊經歷PO上網，詼諧的用詞逗樂網友。（圖／吳老闆授權提供）