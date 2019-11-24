自稱共諜王立強「詐騙被判刑」　陸公安：假投資騙2千萬外逃

▲王立強自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自世紀報The Age）。

記者蔡紹堅／上海報導

大陸公安機關23日發出闢謠通報，指向澳洲媒體自稱共諜，並自爆曾在台灣、香港介入政治、影響選舉的陸籍男子王立強是涉案在逃人員。公安機關表示，王立強2016年就曾因詐騙被判緩刑，今年又虛構進口汽車投資項目，詐騙了460多萬元人民幣，4月已被警方立案偵查，前往香港所持有的護照及永居證件都是偽造的。

上海市公安局靜安分局在闢謠通報中提到，經過調查，外媒報導的所謂「中國特工」王立強（Wang William Liqiang）真實姓名就是王立強，現年26歲，福建南平人，無業，是涉案在逃人員。

公安局指出，王立強2016年10月因詐騙罪被福建省光澤縣人民法院判有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月；2019年2月又虛構進口汽車投資項目，詐騙了460多萬元人民幣（近2000萬元新台幣），上海市公安局靜安分局4月19日以涉嫌詐騙罪對王立強立案偵查。

公安局還說，王立強4月10日前往香港，經核查，所持有的所謂中華人民共和國護照證件及香港永久居民身份證件都是偽造證件，「公安機關對此案正在進一步工作中。」

據澳洲媒體報導，王力強表示，他在2015年參與了香港銅鑼灣書店事件，並於2018年協助情報組織建立網軍，影響台灣的縣市選舉，促成親北京的候選人當選；今年又接到任務，要干預2020總統大選，讓蔡英文下台，於5月獲得一本假的南韓護照，被下令前往台北執行任務，但最後逃往澳洲尋求庇護。

▼上海市公安局發出闢謠通報。（圖／上海市公安局）