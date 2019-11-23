台南郭國文競選總部成立　民進黨大咖齊站台高喊「凍蒜！」

▲立委郭國文成立競選總部力拼連任，賴清德、陳菊、卓榮泰、黃偉哲等人到場站台助選。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距離2020大選只剩下48天，台南市第二選區民進黨立委參選人郭國文11月23日成立競選總部力拼連任，副總統參選人賴清德、總統府秘書長陳菊、黨主席卓榮泰、市長黃偉哲、立委葉宜津、顏純左醫師及市議員等人到場站台助選，現場湧入近7千人擠爆會場，「凍蒜」高呼聲不斷，熱鬧滾滾。

民進黨主卓榮泰表示，我們要共同為台灣的未來奮鬥，這是一場不能輸的選戰，我們每一個人都有一個重要的任務，守住台灣，守住民主、自由，守住3年來改革的成果。1月11日支持「英德配」最強組合，立委支持郭國文。讓我們「英德勝利，贏得勝利」。政黨票全力支持民進黨，讓國會過半，國會沒過半，改革剩一半。唯有民進黨「總統連任，過會過半」才可以守住3年的執政成績，讓民進黨抵禦不分區提名都與中國親近合作的國民黨，守護台灣2300萬人民。

總統府秘書長陳菊感謝台南與第二選區鄉親，提到去年民進黨大敗，但台灣鄉親沒有放棄民進黨，改革腳步或許過快或無法照顧周全，她還是感謝大家願意支持民進黨給郭國文機會。陳菊也在現場提到，郭國文是農家子弟，正派、能為農民爭取服利發聲的郭國文，和關心長照、育兒津貼的總統，也提到國民黨不分區名單提名都與中國有密切關係，民進黨經過去年失敗後，深自檢討，希望鄉親們繼續支持，政黨票投能抵禦中國的民進黨。

台南市長黃偉哲說，自己就是第二選區的選民，感謝在場支持民進黨、支持小英賴清德、支持郭國文的鄉親。郭國文是在立法院最認真，任職時間最短、服務熱情，問政優質，上節目能為政黨政策論述的委員，回想起314補選，幸好國文當選抵擋下韓流，保住了台南民主聖地中的聖地。請大家讓國文能連任，繼續在立法院爲大家爭取更多建設，提出農保退休年金政策！請一票支持民進黨，一票持小英清德，一票支持郭國文！

賴清德表示，從1124之後的韓流繼續，這場選區是場延長賽，他要推薦郭國文有3個原因：第1因爲他在國會認真打拼，在地方與黃市長合作解決農業困境，如文旦之亂，就任成功推動在我擔任市長時規劃的南科三期擴建。第2是為台南市，經過好幾任民主前輩20年努力打拼維持下來，像台南市黃偉哲拿下城市滿意度第3名。第3為台灣未來，這次選舉的意義是守護台灣，我們是個有土地的主權國家，我們要關心挺香港爭取民主自由，我們台灣的命運是可以掌握在自己手上，懇請總統副總統支持蔡英文、賴清德，立委支持郭國文，更要讓台南委員全壘打，政黨票投民進黨，守護台灣，讓民主繼續在台灣生根！

郭國文說，1124 黨內大敗、氣士最低迷的時後，當時韓流最冷最強，因為大家共同的情義相挺支持， 郭國文才能在艱難辛苦的選戰突破難關。與賴清德醫師、蔡英文總統、卓榮泰主席、陳菊秘書長、以及黨內黨公職大家共同聯手抵抗韓流成功，阻擋韓流繼續北上，顧守住民主聖地，展現出民主、守護台灣的力量。

郭國文表示，任職立委的8個月就像是試用期，他（1）成功讓南科三擴建落腳新市帶動週編新市鎮發展（2）建構農業產銷制度、（3）爭取農民退休金。郭國文說，大家試用的滿意，請讓他連任繼續在立法院爲大家服務！面對2020大選，他抱持戒慎的心情，態度堅定， 完全不敢鬆懈；不只台南全壘打，政黨票一定要衝高，國會ㄧ定要過半。他向在場鄉親懇求，國會交給民進黨；國家交給蔡英文、賴清德。讓民進黨政權來對抗、抵制中國的勢力，讓民進黨保衛台灣、不讓台灣變成香港第二。明年1 月 11 日將是歷史關鍵點，一起逗陣來挺民進黨，總統投英文，立委挺國文！

►偷偷分享少女秘密！