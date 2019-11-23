校慶發「韓國瑜礦泉水」違反行政中立？　藍綠吵翻了

▲一瓶韓國瑜礦泉水，引發藍綠對行政中立的不同解讀。（圖／翻攝陳光軒臉書，下同）



記者陳凱力／苗栗報導

一小瓶「韓國瑜礦泉水」竟然引發藍綠爭吵！苗栗縣議員陳光軒在臉書痛批發放韓國瑜、徐志榮的礦泉水是違反校園行政中立，雖然縣府教育處也坦承「確實不適宜，已責成各級學校應嚴守行政中立」，但礦泉水男主角之一的徐志榮則反譏「可能是民進黨議員太敏感了一點」並駁斥違反行政中立的問題。

▲陳光軒在臉書貼文，校園內發政治人物的宣傳礦泉水是違反行政中立。



民進黨苗栗縣議員陳光軒22日晚間在臉書PO文指出，「明後天又有校慶運動會的行程，最近跑了一些學校發現該是行政中立的校園，充斥著韓國瑜、徐志榮(國民黨籍山線立委候選人)的文宣品，我認為送的和收的都有責任。候選人本不該提供學校帶有競選字樣的文宣品讓學校於校園內發放，但校方也不應該配合候選人發放競選物品，稍早之前我也要求教育處長責成校園應貫徹行政中立！」

針對陳光軒的質疑，苗栗縣府教育處長徐永鴻也坦承「確實不適宜」，他說，日前的確有部分學校辦校慶活動及舉辦運動會時，有收受及發放印有參選人文宣的礦泉水給來賓，已責成各級學校應嚴守行政中立。

▲礦泉水之戰繼續延燒。

「可能是民進黨議員太敏感了一點」徐志榮說，這批礦泉水是頭份議員鄭聚然自行贊助發送，只是單純發給活動人員飲用，校長、老師也沒有出面請託或拉票，駁斥違反行政中立問題。

「這跟行政中不中立哪有關係！？」鄭聚然也聲援，學校或社團辦活動常因經費短缺，會向議員請託贊助，這一瓶水才3、4塊錢，依學校大小給3到5箱（每箱24瓶）礦泉水，提供來賓使用，不需要無限上綱，讓學校遭受不白之冤。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►阿兵哥撩小女友「凍未條」 炒飯2次踢鐵板！沒得喬直接關3年



►悲慘世界！重癱女無人顧 臨時工父含淚悶死她…自刺多刀獲救大崩潰：我去坐牢



►疝氣男稱不舉「神明前外帶少女」 神蹟助破案！關鍵2字讓他栽了