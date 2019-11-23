叛逃共諜稱陸方捐款韓國瑜　孫大千批栽贓：老大哥的第二顆核彈來了

▲孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜競辦副執行長孫大千日前曾說，「老大哥」準備了5顆超級核彈正在等著韓國瑜，而「南港購屋案」就是第一顆。他今天再提「民進黨的第二顆核彈已經來了」，藉著身分不明自稱是前中共情報員的供詞，就一舉殲滅國內所有反對民進黨的政治勢力和媒體力量，他批評，這種栽贓陷害的方式「不但惡毒而且無恥」。

對此，韓國瑜23日在台中傾聽之旅受訪時動怒，「我如果有拿一塊錢新台幣，我退出總統大選。」

孫大千日前在臉書貼文，他說，未來的60天裡，「老大哥」準備了5顆超級核彈，正在等著韓國瑜。「南港購屋案」就是第1顆核彈。老大哥展現了驚人的能力，把一大堆原本應該受到保護的個人資料，透過媒體和政客對韓國瑜進行抹黑。孫大千23日再發文，「鄭重向大家報告，民進黨的第二顆核彈已經來了」。

根據紐約時報報導，一名自稱是中國間諜的男子王力強（音譯）叛逃至澳洲，並向媒體揭露中國如何干預台灣、香港等的選局；根據他的說法，在2018年選舉中，曾協助捐款給韓國瑜陣營約280萬美元（約台幣8690萬元）。

孫大千直指，這是明顯的外國勢力介入台灣選舉，藉著一個身分不明自稱是前中共情報員的供詞，就可以一舉殲滅國內所有反對民進黨的政治勢力和媒體力量，「如此一來，民進黨愛抓誰就可以抓誰，愛辦誰就可以辦誰」。他批評，這種栽贓陷害的方式不但惡毒而且無恥，「這是不是代表台灣綠色恐怖的時代已經來臨？」

而韓國瑜競辦也針對中國間諜一事回應，「這又是一個利用意識形態來編造的訊息」。韓競辦表示，去年9合1選舉前，民進黨也指控境外勢力介入台灣選舉，如今調查不出一個結果，完全把台灣當成民智未開的社會，也把台灣人民都當成投票部隊，台灣民眾最終用選票教訓民進黨政府。競辦更強調，相信謠言止於智者，不會再有人上當，也始終相信，傾聽民心、照顧民生，才是贏得選舉的絕招。

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