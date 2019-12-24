韓國瑜不要怕！Wecare備妥3萬份罷韓連署書　26日中選會送件



▲罷韓遊行結束後，將在26日遞送第一階段連署罷免提議書。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體在高雄舉辦的1221罷韓遊行落幕後，主辦單位曾說「遊行終點就是罷韓的起點」宣布12月26日將正式向中選會遞送第一階段高雄人連署罷免提議書3萬份，正式進入罷免的程序。Wecare高雄發起人尹立表示，將於26日到中選會送件，盼最快五月底六月初進行罷免投票。

▲罷韓四君子、張博洋、陳冠榮、尹立、李醫師。（圖／ETtoday攝影中心攝）

罷韓團體罷免行動不停歇，Wecare高雄發起人尹立指出「後天將按照選罷法規定，市長就職滿一年隔天提出罷免，在12月26日將跟公民割草、Wecare高雄、台灣基進會一起到台北中選會正式遞交第一階段連署罷免提議書。」

尹立說，「罷免程序第一階段交提議連署書，大約需要2萬8百多份，我們將交3萬份上去，第二階段約需22萬多人，我們預計會送進30萬份聯署書，最後再到罷免投票，最快五月底六月初才有辦法進入罷免投票。」

▲罷韓團體整理連署書畫面 。（圖／Wecare高雄提供）

對於後續罷免活動及人數方面是否有信心？尹立說「從1221遊行就可以看出高雄人對韓國瑜落跑已非常憤怒，相信以人數以及各方表達，是完全沒問題。」至於會不會擔心投票率太低？他說「五月底六月需要25%大約57萬多人，但這不像全國性可能有近7成投票率，預計3、4成投票率，可以罷免成功。」

高雄市公民數有228萬多人，依照選舉罷免法規定，罷免程序分提議、連署、投票三個階段，提議階段要有1%公民數，大概要有2萬2800份連署罷免提議書；第二階段要有10%以上選民簽署，大約估計是在22萬8千多人，而最關鍵的第3階段投票，同意罷免票數多於不同意罷免票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上，初估門檻大約是58萬票。