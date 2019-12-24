捕捉老闆公車廣告！立委候選人逼正妹小編PO合照「見笑了」　千人暴動求IG

▲吳達偉小編長相甜美。（圖／翻攝自Facebook／吳達偉Z9 板橋立委候選人）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020大選進入倒數階段，新北立委第7選區候選人吳達偉跑拜票相當勤勞，並經常在臉書打卡，忙碌之餘不忘秀自拍報備行程。23號晚上6點51分，他的粉絲專頁貼出一張照片，畫面中，一位清秀的長髮正妹比著吳達偉的「更耐用」公車廣告，意外吸引許多網友按讚留言，「我改支持小編了」、「求小編IG。」

「吳達偉Z9 板橋立委候選人」23號晚上6點51分貼文，「小編陪達偉掃街終於遇到更耐用啦！然後老闆就逼我po上來……給大家見笑了（鞠躬）」，原來貼文的人是粉絲專頁的小編，而這一PO就引起千人暴動，到底是為什麼呢？答案就在小編貼的照片中。

仔細看看照片，只見畫面右邊站著一位長髮正妹，長相相當清秀有氣質，她身穿吳達偉的競選背心，一手比著公車廣告，一手提著復古買菜尼龍袋。吳達偉小編照片中露出甜美微笑，大大地眼睛也笑成彎月狀，雖然上半身包緊緊，但一雙纖細美腿超吸睛。

看到貼文和照片後，網友紛紛留言直呼，「越來越支持達偉……的小編」、「好想認識小編歐，小編有過漂亮的。我敢說這篇觸擊率一定不錯」、「太可愛了吧」、「連小編都表特版的嗎」、「我改支持小編了」、「以後就拍小編就可以」、「可以請神龍幫我神一下小編的無……FB嗎」、「發文不標人，此風不可……」、「求小編IG。」