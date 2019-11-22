「蔡壁如無法作為選前催票武器」　徐永明預言：民眾黨會「越來越藍」

▲時代力量黨主席徐永明日前偕同時代力量不分區立法委員參選人，前往中選會正式登記參選。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

2020選戰進入倒數，各政黨不分區立委名單紛紛底定，傳統的國民黨、民進黨兩大黨面對時代力量、親民黨、台灣民眾黨等小黨競逐，皆下修不分區名單安全席次。時代力量黨主席徐永明分析，台灣民眾黨犯下戰略上最致命的錯誤，就是將台北市政府顧問蔡壁如擺在不分區第五名，無法在選前作為催票武器，也研判民眾黨將來會「越來越藍」。

時代力量日前公布不分區立委名單，將現任立委黃國昌擺在第四名，卻遭台灣民眾黨黨主席柯文哲酸「黃國昌救也救不起來，也許可以騙一些選票」。徐永明21日接受電台專訪時表示，若要衝票建議柯文哲辭市長把自己排入不分區。

▲台灣民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）



徐永明說，看完各政黨的不分區名單後，還是認為時代力量的最好。他表示，時代力量選戰的基調還是一樣，將黃國昌與台北市市政顧問翟本喬排在第四、五名絕對是好的位置，一方面展現時代力量的決心，另一方面也展示時力有選前催票的機器。

徐永明表示，選前的爆發力對小黨尤其重要，特別是時代力量沒有自己的總統候選人。他認為，將蔡壁如與黃國昌相比根本是「以卵擊石」，因為蔡壁如不僅無法作為可動員的催票機器，甚至連親民黨的人都無感，很難吸引民眾把政黨票投給民眾黨。

徐永明分析，從柯文哲近來的發言很明顯地就是在操作棄保效應，但「現在操作棄保我是覺得有點早」，也許大家都有一些焦慮存在，但現在談還言之過早，時代力量在選前還是有一些可動員的王牌可以打。

▲時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



徐永明認為，時代力量在眾多小黨當中，最大的競爭者還是台灣民眾黨，但民眾黨必須要思考的是，是否會因為做了某些決定而疏離掉柯文哲原本偏綠的支持者，然而民眾黨在面對親民黨的壓力下會「越來越藍」。他說，民眾黨戰略上最大的錯誤在於將蔡壁如擺在不分區第五名，完全失去催票的功能，並強調時代力量還是會從政策出發，維持原本給選民的形象。

徐永明預告，時力不分區的立委參選人未來會扮演區域的角色，將舉辦一系列的講座搭配各自人選所關心的領域，其中陳椒華與詹智鈞將以南台灣為主，翟本喬、關心羚與「小燈泡」媽媽王婉諭則將著重於雙北地區，候選人各自會提出不同的政見，並搭配舉辦活動展現對各領域議題的關注。

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