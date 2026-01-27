　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗2警用重機停紅燈慘遭擊落　白休旅台13線「4連撞」釀1傷

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣警察局交通隊2部大型重機車昨（26）傍晚執行巡邏勤務，在三義鄉八股路口剛停等紅燈時，後方1輛休旅車未注意車況，先追撞1輛轎車後，轎車再失控衝撞警車，造成轎車女駕駛挫傷送醫，肇事原因疑為未注意前方路況。

▲苗栗縣三義鄉八股路昨傍晚發生連環碰撞事故，造成1名女駕駛受傷，警方2部重型機車也被追撞。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣三義鄉八股路昨傍晚發生連環碰撞事故，造成1名女駕駛受傷，警方2部重型機車也被追撞。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說，苗栗縣三義鄉台13線近八股路段，昨傍晚17時14許發生休旅車連環追撞轎車、2部警用大型重機車事故，轄區三義分駐所獲報到場後，立即協助管制疏導交通，協助將轎車徐姓（41歲）女駕駛送醫救治。

▲苗栗縣三義鄉八股路昨傍晚發生連環碰撞事故，造成1名女駕駛受傷，警方2部重型機車也被追撞。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣三義鄉八股路昨傍晚發生連環碰撞事故，造成1名女駕駛受傷，警方2部重型機車也被追撞。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，肇事童姓男子（59歲）駕休旅車，沿台13線路北往南直行行駛，至近八股路口時，疑未注意前方號誌已變換紅燈，撞上同向剛停等紅燈、徐女駕駛轎車，隨後轎車又推撞前方停等紅燈的2部警用大型重機車，幸好重機未再往前衝撞。

▲苗栗縣三義鄉八股路昨傍晚發生連環碰撞事故，造成1名女駕駛受傷，警方2部重型機車也被追撞。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，現場徐女胸部撞上方向盤受輕傷，救護車送醫救治已無大礙，執行巡邏勤務的交通隊2名警員和童男未受傷。據指出，2名警員和徐女均無飲酒情形，童男經酒精檢測，酒測值0.13毫克，未超過標準值0.15毫克，詳細事故原因仍需調查釐清。

01/24 全台詐欺最新數據

蔣萬安月底見黃仁勳簽約？　李四川：由輝達決定

蔣萬安月底見黃仁勳簽約？　李四川：由輝達決定

台北市都委會今（26日）審議輝達進駐北士科案，經討論後將廢除T17、T18中間15公尺寬道路，合併成完整基地等內容。台北市副市長李四川表示，這次都委會的變更審查重點有四項，包括放寬建蔽率、道路合併、提高單層高度、在不影響交通的情況下設置車輛進出口；至於簽約時間，他說，由輝達執行長黃仁勳決定哪一天，所有的活動跟計劃都由輝達決定，原則上一定會在農曆過年前把所有的合約全部簽訂。

本周與劉和然協調新北市長人選？　李四川這樣說

本周與劉和然協調新北市長人選？　李四川這樣說

過馬路不想讓車子久等　台中阿北小跑步卻慘摔

過馬路不想讓車子久等　台中阿北小跑步卻慘摔

賓士男酒駕拒檢　狂逃4mins撞進知名鐵板燒

賓士男酒駕拒檢　狂逃4mins撞進知名鐵板燒

行政院前科長淪共諜　刺探軍政動態賣國

行政院前科長淪共諜　刺探軍政動態賣國

