國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲媒體批霍諾德徒手攀101「不是英雄」：被過度美化

▲▼ 。（圖／翻攝自Netflix IG）

▲霍諾德成功登頂101。（圖／翻攝自Netflix IG）

記者張靖榕／綜合報導

美國攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）周末在未使用任何繩索與防護裝備的情況下，成功徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。不過，部分歐洲媒體對此壯舉提出質疑，直指這類極限行為「以命相搏」，甚至認為霍諾德並非外界塑造的「英雄」。

歐洲部分媒體批評霍諾德的行為被過度美化

瑞士《新蘇黎世報》評論指出，近年從事瘋狂甚至遊走灰色地帶極限挑戰的運動員，常被包裝成「最後的英雄」，用以填補現代社會的空虛感；然而該報認為，這種投射並不等同真正的英雄精神，霍諾德這類行為更像是被過度浪漫化的冒險。

英國《每日鏡報》則將矛頭指向串流平台Netflix，批評全球直播徒手攀登行動高度商業化，形同將高風險行為包裝成獵奇表演，卻忽略其中潛藏的致命風險。

奧地利哲學家帕加尼尼（Claudia Paganini）接受媒體訪問時表示，Netflix選擇即時轉播這類行動，已經「跨越紅線」，可能讓極端高風險行為被正常化，進而引發模仿效應，對社會造成隱憂。

攀岩家直播中墜落身亡成警惕

也有多家歐洲媒體回顧，去年10月美國攀岩家米勒（Balin Miller）在攀登酋長岩時，曾於直播過程中不幸墜落身亡，事件不僅造成悲劇，也對當時觀看直播的民眾留下心理創傷，成為各界反思極限運動轉播倫理的重要案例。

霍諾德台北101歐洲英國

