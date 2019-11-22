騙蓋「魚罐頭廠」卻來核廢料　蔡英文向蘭嶼人道歉並補償25億

▲蘭嶼貯存場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書去年7月出爐，內容指出蘭嶼達悟族人事前對於顯示設置與決策完全不知情，經濟部22日公布25億多元的補償內容，總統蔡英文將在22日下午訪視台東市原民文創聚落時向蘭嶼人致歉，並宣布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」，後續由經濟部等部會說明補償細節，補償金額可望達25.5億元。

▼總統蔡英文將在22日下午訪視台東市原民文創聚落時向蘭嶼人致歉，並宣布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。（圖／記者楊鈞典翻攝蔡英文 Tsai Ing-wen臉書專業）

蔡英文上任不久即要求相關部門，針對蘭嶼核廢料貯存場設置及決策經過，提出真相報告。行政院2016年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，並由行政院政務委員林萬億擔任召集人，調查報告在2018年7月完成，報告公布後開始協調賠償事宜。

因應當年推動10建設之1的核能發電廢料存放問題，政府在蘭嶼設置「核廢貯存場」，但當初欺騙蘭嶼達悟族人是興要建魚罐頭工廠，真相卻是偷將本島產生的低階核廢料運到蘭嶼貯存，至今長達37年之久。1990年代原住民土地意識抬頭，於是蘭嶼人多次站出來抗議政府不公殘害族人，至此台電不再將核廢料運進蘭嶼。

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