當選主席就把黨章修回來！　謝龍介：一定要讓總統可以兼任黨主席

▲國民黨台南市黨部主委、台南市議員謝龍介指出，他參選黨主席當選後，將會研修黨章，支持韓國瑜總統兼任黨主席救黨救國。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨不分區立委名單排名15的國民黨台南市黨部主委謝龍介，繼表示2020大選後要出來選黨主席後，17日更一步表示，如果當選黨主席，他會把總統兼黨主席的黨章修回來，一定讓總統可以兼任黨主席。

謝龍介說，他被列不分區立委名單男生排名第15名，他會為國民黨在立法院過半而努力。此外，為了推動刻不容緩的國民黨改革運動，只要1月11日選舉完，他就正式宣布參選國民黨黨主席，現在他正式啟動全國輔選列車，台灣走透透，跟庶民一起為國民黨的候選人加油！

謝龍介指出，如果他當選國民黨主席，他會把總統兼黨主席的黨章修回來。謝龍介認為總統是應該要兼任黨主席的，他相信到2020年1月投票結束之後，吳主席會去當立法院院長，然後他來當黨主席，但是他只是幫韓國瑜，只要當上主席一定會把黨章修回來，讓總統可以兼任黨主席，他要讓韓國瑜來當黨主席，救黨救國。

蔡賴配17日正式成軍，相較於國民黨內部仍為不分區名單餘波蕩漾，令外界感到紛亂，對此謝龍介表示，國民黨沒有整合的問題，而是他名列不分區第15名，他會考慮到自己的能力，既然黨給他這項重責大任，他一定要去做好，他會全力以赴，讓國民黨在立法院能夠過半。

謝龍介說，韓國瑜選總統打拼要給人民幸福，呼籲大家一起和韓國瑜做伴，不要讓韓國瑜孤單，這樣庶民才能真正脫胎換骨。謝龍介表示，希望支持韓國瑜的好朋友、支持謝龍介的兄弟姊妹、還有支持國民黨的朋友，這一次無論如何絕對不可以分裂投票，總統投給韓國瑜、立法委員投給國民黨的候選人，拿到政黨票，不爽可以罵三聲，罵完後請一定要投給中國國民黨，只要謝龍介進入立法院，國民黨立法院便實質過半，幫助韓國瑜總統順利施政。

據了解，國民黨是在2019年7月召開全代會時，通過黨章修正案，刪除總統兼任黨主席條文，2020年如韓國瑜當選總統，依黨章吳敦義不必辭國民黨主席，身分也不會改變。