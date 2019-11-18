賴清德、游錫堃﹑卓榮泰同框　力挺12新北立委全壘打　

▲民進黨新北12立委聯合登記記者會。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／新北報導

中選會18日開始受理2020總統、副總統及立法委員候選人登記，民進黨主席卓榮泰、副總統候選人賴清德、立委參選人游錫堃在9點30分左右陪同綠營12位新北立委參選人登記，鴻海創辦人郭台銘則親自開車，載著郭家軍立委參選人李縉穎到中選會現場，兩邊人馬強碰，各自呼喊口號叫陣。

卓榮泰、賴清德、游錫堃陪同綠營12位新北立委參選人登記，在9點30分左右抵達，在致詞結束後，也一一頒贈「戰服」給所有黨籍候選人。這時候，郭台銘約在10時左右，親自開車載李縉穎到場。巧合的是，郭台銘車隊抵達的時候，民進黨正在替同為三峽選區的立委吳琪銘頒贈「戰服」，有主帥帶著李縉穎叫陣的意味。

▼郭台銘陪同子弟兵到選委會登記（圖／記者呂佳賢攝）



郭台銘表示，在這裡讓他想起自己發跡的地方，從板橋小工廠載貨，他認為台灣經濟要轉型，做了很多民調顯示，超過50％的年輕人首要重視經濟議題。

郭台銘說，李縉穎是台大經濟系狀元，後來到倫敦政經學院，在柯文哲市長那裡培訓，了解怎麼做選舉，怎麼做市政，後來也參與他的初選，雖然自己沒有贏，但也學到很多經驗。

郭台銘表示，土城是他的總部，也是將來要推的重要區域，土城三峽都必須面臨經濟轉型，要解決低薪問題，年輕人要有房子住。

郭台銘強調，他要很多科技的立法，立委要年輕化，不是地方上跟地方上包工程，李縉穎不一樣，「我希望他能花時間在科技立法，0-6歲國家養，還有大數據」。他認為，三峽土城要結構轉變，產生很多高科技公司、新創公司，需要年紀輕的、有國際觀的立委推動政策，經濟立法、富國利民。

▲▼民進黨新北12立委聯合登記記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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