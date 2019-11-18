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韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣：每個人都應尊重

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▲▼蔡英文幫唐星兒練跑打氣＆時事QA。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文幫唐星兒練跑打氣。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前用「腦殘」來稱呼「心智障礙者」，引起相關弱勢團體的憤怒。總統蔡英文18日出席「唐星兒向前跑」活動後，對於身心障礙者的問題指出，「他們的障礙不是他們的問題，是我們的問題，應該要盡最大努力幫他們排除障礙。」

韓國瑜日前談到要照顧關心弱勢族群時表示，在新竹看到的身心障礙者、腦殘、自閉症、弱勢、家庭特別貧窮的這些，未來韓國瑜和張善政，一定會特別特別的關心。不過，韓國瑜用「腦殘」來稱呼「心智障礙者」，卻再次引發失言、歧視爭議。

對此，中華民國智障者家長總會16日聲明指出，韓國瑜此段話引起許多民眾反彈之餘，「我們認為韓市長需要對這個族群有更多了解。」不管在國際上或在國內，針對身心障礙者的理解脈絡，已經從其自身身體或心理缺陷，過渡到「障礙」是由社會所建構而造成的解釋。

至於蔡英文則在18日受邀出席「唐星兒向前跑」活動後，接受媒體訪問，被問及韓國瑜稱呼「腦殘」歧視一事時表示，每一個人都應該得到尊重，對於這些或許有些方面比較不方便的朋友，社會應該更加努力協助。

蔡英文強調，這些朋友們的障礙，不是他們的問題，是我們的問題，應該要盡最大努力排除障礙。

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