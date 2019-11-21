吳怡農指控藍營前輩　蔣萬安：期待這區是正面選舉

▲吳怡農、蔣萬安。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市立委候選人吳怡農21日指控，對手、國民黨立委蔣萬安日前競選總部成立時，許多站台的國民黨前輩對他和他的家族做出許多指控，要蔣萬安說清楚。對此，蔣萬安表示，一路走來堅持正面選舉。

吳怡農上午跟前行政院長游錫堃掃街。吳怡農受訪時表示，站在蔣萬安身邊的人，對他和家族說三道四，做出許多指控，「是不是蔣委員本人的意思？」他的家族絕對禁得起考驗，但大家堅持要打正面選戰、良性競爭，因此，希望蔣萬安身邊的人適可而止，也盼蔣萬安說明清楚。

對此，蔣萬安上午往台北市選委會登記參選時也進行說明，他表示，感謝每一位參加總部的黨內前輩，每一位前輩的鼓勵他都有收到，也相信前輩們期待這選區是正面的選舉，他也會秉持這樣的立場堅持下去。

至於未來是否希望站台的黨內前輩盡量不要攻擊對手？蔣萬安則說，希望每一位支持他的地方鄉親、黨內前輩除了給予支持，也能了解他一路走來堅持正面選舉。

最後，蔣萬安強調，選民才是主角，他每天早上5點出門，晚上追垃圾車，把握跟民眾接觸機會，並堅持正面選舉，也相信選民重視的是問政成績、地方服務，這次選戰主軸就是「實在」二字，實實在在做事，為民服務，是最重要的。

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