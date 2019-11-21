蔡育輝質詢是否是「務實台獨工作者 」　黃偉哲：我是務實市政工作者

▲國民黨台南市立委參選人、市議員蔡育輝，兩顆寫上抹黑、抹紅的大氣球，請黃偉哲戳破，黃偉哲也力挺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市立委參選人、市議員蔡育輝，11月21日在總質詢中怒批賴清德，為什麼民進黨說「親中就是愛台」，國民黨說「親中就是賣台」、芒果乾，他並播放民進黨選舉抹黑、抹紅他的錄影帶，他強調國民黨是『鳳梨乾』，執政讓人民快樂幸福平安。

蔡育輝問黃偉哲市長是否跟賴清德一樣，是一位務實台獨工作者，黃偉哲答說，他是務實的市政工作者，也是鳳梨乾，蔡育輝立刻拿出兩顆寫上抹黑、抹紅的大氣球，請黃偉哲戳破，黃偉哲也力挺。

蔡育輝指出，賴清德擔任台南市長時曾說會做好做，結果跳票，跑到中央做行政院長，當年接受張世賢議員質詢時，賴清德曾回答說「我沒反中、我親中」，賴清德的親中愛台說，當時還被羅智強在臉書酸說，早餐吐滿地，為何標準有兩套？民進黨說親中就是愛台，國民黨說親中就是賣台、芒果乾，民進黨真是會選舉騙票，執政跳票，國民黨執政讓國家安定、人民生活快樂幸福平安，不是芒果乾是鳳梨乾。

談到抹黑抹紅，蔡育輝現場播放錄影帶說他真是身受其害，自從參與立委選舉，民進黨的1450不斷在「我是下營人」等臉書，抹黑他支持一國兩制，他怒問民進黨不抹黑抹紅就不會選舉了嗎？

蔡育輝詢問黃偉哲，是否是賴清德的接班人，是務實的台獨工作者嗎？對中華人民共和國的看法如何？黃偉哲四兩撥千金的回答，他是務實的市政工作者，也是鳳梨乾，並且能幫蔡育輝作證蔡沒支持一國兩制。

聽到黃偉哲市長的答詢，蔡育輝特別將寫上抹黑、抹紅的兩顆氣球拿給黃偉哲，請他戳破，以行動支持選舉是君子之爭，不抹黑不抹紅。黃偉哲戳破氣球時，蔡育輝還在現場詼諧指導角度要調整，說很多支持者對於蔡育輝和黃偉哲的質詢和答詢表現給予高度肯定。

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