韓國瑜上任年貨大街、行銷補助取消？　高市府駁假新聞

▲三鳳中街。（圖／翻攝自Google Map）

記者黃巈禾／台北報導

臉書社團「公民割草行動」貼出高雄三鳳中街店家的資訊，高雄商圈原先每年5月發放的端午節行銷補助沒了，年底活動與春節市長發紅包都取消。對此，高雄市政府經發局澄清，市府一貫秉持與商圈合作態度，並未取消任何有利商圈發展之行銷補助，網路流言純屬假新聞。

高雄市政府經發局表示，韓國瑜重視庶民經濟，經發局為振興商圈，108年度截至11月已與商圈合作辦理17場行銷活動，為歷年來申請最踴躍，較107年14場、106年9場為多，接下來還將舉辦耶誕和跨年的大型活動，將人潮導入商圈。

高雄市政府經發局澄清，經發局局鼓勵商圈盤整特色，以全年度整體規劃特色，讓行銷補助效益最大化。另外，春節小紅包每年都獲得商圈很大迴響，今年也會循例持續製作，並無該社團及網友所稱情形。

高雄市政府經發局指出，從台北到高雄，傳統商圈皆面對商圈轉移、電商崛起、消費行為改變等大環境挑戰，市府積極面對問題、協助商圈活化提升，今年度首創產學合作計畫，媒合產學研單位與9商圈6公有市場合作，協助商圈盤點資源特色及提出亮點發展計畫，也陸續舉辦成功案例分享座談等，就是希望傳統商圈可以從根本體質改善、提升商品特色來吸引消費者回流，也跨局處協助商圈解決停車、指標等硬體需求。

對於行銷活動補助，高雄市政府經發局提到，參酌今年3月商圈理事長座談會中，理事長們表示過去一次性行銷活動效益有限，故鼓勵傳統商圈行銷活動搭配商圈特色，思考全年度行銷節奏，以系列性主題行銷規劃，取代一次性舞台活動，鼓勵商圈透過良性競爭提昇活動質感，提出整體行銷活動申請補助。

高雄市政府經發局強調，三鳳中街是高雄市南北貨大街，端午節、年貨大街深具特色，今年本局於三鳳中街等11個商圈辦理過好年與發放春節小紅包活動，另在5月份於三鳳中街辦理端午包粽活動，網路所載並非事實。

最後，高雄市政府經發局還說，經發局鼓勵三鳳中街搭配傳統節慶整體規劃行銷活動，並未刻意取消任何有助於商圈活化之行銷補助，歡迎商圈都能激盪創意發揮特色提案。

►白白胖胖也是一種美